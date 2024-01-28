ألف جنيه زيادة بأسعار الأرز الشعير مع بداية تعاملات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) النجار: تحرك جديد بأسعار المخلفات بالتزامن مع زيادات الأعلاف
سجلت أسعار الأرز الشعير زيادات جديدة بواقع ألف جنيه، فى الطن مع بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل سعر طن العريض نحو 20 ألف جنيه و20.3 ألف جنيه مقابل 19 و19.7 ألف جنيه للطن فى الأسبوع الماضى، ويسجل الطن رفيع الحبه 19.5 ألف جنيه، مقابل 18.5 ألف جنيه فى نفس الفترة.
قال مصطفى السيلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز السابق، إن الزيادة فى الأسعار ترجع إلى زيادة الطلب حاليًا من قبل شركات التعبئة والتجار استعدادًا لشهر رمضان المبارك، متوقعًا استمرار الطلب حتى منتصف شهر فبراير المقبل.
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أضاف السيلطيسى لـ”البورصة”، أن أسعار مخلفات الأرز شهدت أيضًا زيادة بالأسبوع الجارى، ليسجل سعر السرسة 3 آلاف جنيه فى الطن مقابل 2.2 ألف جنيه الأسبوع الماضى، وارتفع سعر رجيع الكون من 12.5 ألف جنيه للطن إلى 15 ألف جنيه وسجل سعر الكسر الخشن 23 ألف جنيه للطن مقابل 21 ألف جنيه بالأسبوع الماضى وسجل سعر الكسر الناعم 17 ألف جنيه، مقابل 14 ألف جنيه قبل الزيادة.
من جانبه قال مصطفى عبد الجواد، عضو مجلس إدارة شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الشعبة تتلقى فى الوقت الحالى الطلبات من قبل الشركات الراغبة فى المشاركة فى معارض“أهلًا رمضان” التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.
تابع أن هناك 3 شركات مضارب قطاع خاص حتى الآن سجلت للمشاركة فى المعرض بجانب شركات قطاع الأعمال العام.
وقال خالد النجار، تاجر ورئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير عاودت الارتفاع بعد أن شهدت استقرارًا لما يقرب من الشهر.
أضاف لـ”البورصة”، أن الأسعار تخطت حاجز 20 ألف جنيه للطن، متأثرة بصعود أسعار الذرة الصفراء مما دعم ارتفاع مخلفات الأرز.
أوضح أن الارتفاعات فى سعر الدولار الموازى، دفعت صعود أسعار خامات الأعلاف، ومن ثم تخطى سعر رجيع الكون حاجز 15 ألف جنيه للطن، بزيادة 3.5 ألف جنيه للطن خلال فترة قصيرة، وارتفع سعر السرسة بنحو 3 آلاف جنيه للطن.
قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز ارتفعت بنحو 1.5 ألف جنيه للطن خلال أسبوع.
لفت إلى أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 20 ألف جنيه للطن مقابل 19.5 ألف جنيه للطن، بينما سجلت أسعار الرفيع نحو 19 ألف جنيه للطن مقابل 17.5 ألف جنيه للطن خلال أسبوع.
أشار إلى أن السوق يشهد حاليًا استقرار بالطلب فى الوقت الحالى بجانب وفرة المعروض، موضحا انتشار مجموعات خاصة بالتجار على وسائل التواصل الاجتماعى لتحديد سعر الأرز وأن معظمها يدعم رفع الأسعار خاصة مع الطلب المتوقع قبل شهر رمضان.
وطالب شحاته الجهات الرقابية، باحكام الرقابة على الأسواق للسيطرة على الأسعار وملاحقة المحتكرين.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس الأحد، عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض مستورد طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10%، من إنتاج محصول 2024/2023، ومعبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يصل خلال الفترة من 15 مارس – 15 أبريل 2024.
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