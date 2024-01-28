ألف جنيه زيادة بأسعار الأرز الشعير مع بداية تعاملات الأسبوع

سجلت أسعار الأرز الشعير زيادات جديدة بواقع ألف جنيه، فى الطن مع بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل سعر طن العريض نحو 20 ألف جنيه و20.3 ألف جنيه مقابل 19 و19.7 ألف جنيه للطن فى الأسبوع الماضى، ويسجل الطن رفيع الحبه 19.5 ألف جنيه، مقابل 18.5 ألف جنيه فى نفس الفترة.

قال مصطفى السيلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز السابق، إن الزيادة فى الأسعار ترجع إلى زيادة الطلب حاليًا من قبل شركات التعبئة والتجار استعدادًا لشهر رمضان المبارك، متوقعًا استمرار الطلب حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

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أضاف السيلطيسى لـ”البورصة”، أن أسعار مخلفات الأرز شهدت أيضًا زيادة بالأسبوع الجارى، ليسجل سعر السرسة 3 آلاف جنيه فى الطن مقابل 2.2 ألف جنيه الأسبوع الماضى، وارتفع سعر رجيع الكون من 12.5 ألف جنيه للطن إلى 15 ألف جنيه وسجل سعر الكسر الخشن 23 ألف جنيه للطن مقابل 21 ألف جنيه بالأسبوع الماضى وسجل سعر الكسر الناعم 17 ألف جنيه، مقابل 14 ألف جنيه قبل الزيادة.

من جانبه قال مصطفى عبد الجواد، عضو مجلس إدارة شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الشعبة تتلقى فى الوقت الحالى الطلبات من قبل الشركات الراغبة فى المشاركة فى معارض“أهلًا رمضان” التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

تابع أن هناك 3 شركات مضارب قطاع خاص حتى الآن سجلت للمشاركة فى المعرض بجانب شركات قطاع الأعمال العام.

وقال خالد النجار، تاجر ورئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير عاودت الارتفاع بعد أن شهدت استقرارًا لما يقرب من الشهر.

أضاف لـ”البورصة”، أن الأسعار تخطت حاجز 20 ألف جنيه للطن، متأثرة بصعود أسعار الذرة الصفراء مما دعم ارتفاع مخلفات الأرز.

أوضح أن الارتفاعات فى سعر الدولار الموازى، دفعت صعود أسعار خامات الأعلاف، ومن ثم تخطى سعر رجيع الكون حاجز 15 ألف جنيه للطن، بزيادة 3.5 ألف جنيه للطن خلال فترة قصيرة، وارتفع سعر السرسة بنحو 3 آلاف جنيه للطن.

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز ارتفعت بنحو 1.5 ألف جنيه للطن خلال أسبوع.

لفت إلى أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 20 ألف جنيه للطن مقابل 19.5 ألف جنيه للطن، بينما سجلت أسعار الرفيع نحو 19 ألف جنيه للطن مقابل 17.5 ألف جنيه للطن خلال أسبوع.

أشار إلى أن السوق يشهد حاليًا استقرار بالطلب فى الوقت الحالى بجانب وفرة المعروض، موضحا انتشار مجموعات خاصة بالتجار على وسائل التواصل الاجتماعى لتحديد سعر الأرز وأن معظمها يدعم رفع الأسعار خاصة مع الطلب المتوقع قبل شهر رمضان.

وطالب شحاته الجهات الرقابية، باحكام الرقابة على الأسواق للسيطرة على الأسعار وملاحقة المحتكرين.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس الأحد، عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض مستورد طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10%، من إنتاج محصول 2024/2023، ومعبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يصل خلال الفترة من 15 مارس – 15 أبريل 2024.