البورصة تصعد 15% منذ بداية العام وتحقق قمة تاريخية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة استمرار صعود المؤشرات خلال الجلسات المقبلة لحين ظهور خطة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهاية الأسبوع الجارى، للتعامل مع ارتفاع سعر الصرف وكذلك معدلات الفائدة.
أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع فى ختام تداولات جلسة بداية الأسبوع الجارى، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 مستوى تاريخى جديدا أعلى 28800 نقطة، حيث صعد المؤشر 3.47% ليغلق عند مستوى 28625 نقطة، صاعدًا 15% منذ مطلع 2024.
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فيما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 2.14% لمستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.41% إلى مستوى 9544 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 3.63% عند مستوى 35112 نقطة. لطفى: ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي تدفع المتعاملين للتحوط بالأسهم
توقع محمد لطفى، العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، استمرار قفزات المؤشرات وتحقيق قمم تاريخية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى، ترقباً لإجتماع البنك المركزى يوم الخميس المقبل والقرارات التى سوف تتخذ وتأثيرها على أداء المؤشرات.
وسجل الأفراد 80.4% من التعاملات أمس الأحد، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 22.5 مليون جنيه و25.1 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 815.6 ألف جنيه.
عزا الصعود المتكرر فى الجلسات الأخيرة، وتحديدًا بنسبة 15% منذ بداية العام، جاء بسبب مشتريات الأفراد بكثافة للتحوط من انخفاض قيمة المدخرات، مضيفاً أن استمرار الصعود للمؤشر الرئيسى، كان مدفوعاً بالزخم الشرائى ووصول أسهم مثل موبكو، سيدى كرير، وحديد عز إلى اسعار جديدة.
ونصح المستثمرين بالتركيز على الشراء بالأسهم ذات الملاءة المالية والأداء القوى مثل سهم أبو قير للأسمدة، والبنك التجارى الدولى، وموبكو، وهيرميس.
وشهد السوق قيم تداولات 6.2 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 195.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 125 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 20%، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 16.9%.
وتراجعت أسعار 43 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار بنحو 6.7%، وسهم بنك البركة مصر بنحو 6.6%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 3.9% نموًا ليصل لمستوى 2.1 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه. عبدالسميع: تماسك المؤشر أعلى 28 ألف نقطة يدفع استمرار الصعود
رجح هيثم عبد السميع، المحلل الفنى، استمرار مؤشرات السوق فى تحقيق قمم تاريخية جديدة، أعلى مستوى 28 ألف نقطة، خلال الفترة القادمة مع استمرار التذبذبات بسعر العملة، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن لمدخراتهم.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الحفاظ على الاستثمارات بالذهب، والعملة والعقارات، وسهولة الدخول والتخارج من البورصة، دفعت مزيد من الزخم الشرائى والتوجه الكبير للاستثمار والتحوط بأسهم البورصة.
نصح المستثمرين بضخ مزيد من السيولة بالبورصة، نظرًا لكونها أفضل ملاذ للتحوط من التقلبات مع توخى الحذر فى حالة حدوث إعادة نظام لسوق الصرف، فقد تشهد المؤشرات تصحيح عنيف.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 30 مليون جنيه و5.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 94.1% و0.62%، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 35.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.3%.
فيما سجلت المؤسسات 19.6% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والاجنبية صافى بيع بقيمة 7.5 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى الشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه.
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