البورصة تصعد 15% منذ بداية العام وتحقق قمة تاريخية جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة استمرار صعود المؤشرات خلال الجلسات المقبلة لحين ظهور خطة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهاية الأسبوع الجارى، للتعامل مع ارتفاع سعر الصرف وكذلك معدلات الفائدة.

أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع فى ختام تداولات جلسة بداية الأسبوع الجارى، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 مستوى تاريخى جديدا أعلى 28800 نقطة، حيث صعد المؤشر 3.47% ليغلق عند مستوى 28625 نقطة، صاعدًا 15% منذ مطلع 2024.

موضوعاتألف جنيه زيادة بأسعار الأرز الشعير مع بداية تعاملات الأسبوع أسهم الخليج تغلق على تباين وسط ارتفاع أسعار النفط مد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة

فيما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 2.14% لمستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.41% إلى مستوى 9544 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 3.63% عند مستوى 35112 نقطة.

توقع محمد لطفى، العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، استمرار قفزات المؤشرات وتحقيق قمم تاريخية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى، ترقباً لإجتماع البنك المركزى يوم الخميس المقبل والقرارات التى سوف تتخذ وتأثيرها على أداء المؤشرات.

وسجل الأفراد 80.4% من التعاملات أمس الأحد، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 22.5 مليون جنيه و25.1 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 815.6 ألف جنيه.

عزا الصعود المتكرر فى الجلسات الأخيرة، وتحديدًا بنسبة 15% منذ بداية العام، جاء بسبب مشتريات الأفراد بكثافة للتحوط من انخفاض قيمة المدخرات، مضيفاً أن استمرار الصعود للمؤشر الرئيسى، كان مدفوعاً بالزخم الشرائى ووصول أسهم مثل موبكو، سيدى كرير، وحديد عز إلى اسعار جديدة.

ونصح المستثمرين بالتركيز على الشراء بالأسهم ذات الملاءة المالية والأداء القوى مثل سهم أبو قير للأسمدة، والبنك التجارى الدولى، وموبكو، وهيرميس.

وشهد السوق قيم تداولات 6.2 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 195.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 125 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 20%، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 16.9%.

وتراجعت أسعار 43 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار بنحو 6.7%، وسهم بنك البركة مصر بنحو 6.6%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 3.9% نموًا ليصل لمستوى 2.1 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه.

رجح هيثم عبد السميع، المحلل الفنى، استمرار مؤشرات السوق فى تحقيق قمم تاريخية جديدة، أعلى مستوى 28 ألف نقطة، خلال الفترة القادمة مع استمرار التذبذبات بسعر العملة، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن لمدخراتهم.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة الحفاظ على الاستثمارات بالذهب، والعملة والعقارات، وسهولة الدخول والتخارج من البورصة، دفعت مزيد من الزخم الشرائى والتوجه الكبير للاستثمار والتحوط بأسهم البورصة.

نصح المستثمرين بضخ مزيد من السيولة بالبورصة، نظرًا لكونها أفضل ملاذ للتحوط من التقلبات مع توخى الحذر فى حالة حدوث إعادة نظام لسوق الصرف، فقد تشهد المؤشرات تصحيح عنيف.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 30 مليون جنيه و5.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 94.1% و0.62%، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 35.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.3%.

فيما سجلت المؤسسات 19.6% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والاجنبية صافى بيع بقيمة 7.5 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى الشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه.