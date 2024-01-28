إتش سي تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت شركة“إتش سى” للأوراق المالية والاستثمارات أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة فى اجتماعها الخميس المقبل، رغم سعر الفائدة الحقيقى السلبى البالغ 8%، لاستمرار الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية مستمرة.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى فى مذكرة بحثية، إن صعوبة استعادة الأموال الساخنة للدين المحلى فى الوقت الحالى، تجعله عنصرا غير مؤثر على قرار اللجنة.
موضوعات متعلقة
“الأوروبى لإعادة الإعمار” يُقرض“بيكو-مصر” بـ50 مليون دولار “صندوق الاستثمارات السعودي” يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ 64.86 مليار دولار
ومؤخرًا وعلى خلفية عدم إحراز تقدم فى ملف الأصول واتساع الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى قررت وكالة“موديز” خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية.
وذكرت منير أيضًا أنه تم استبعاد مصر من مؤشر جى بى مورجان للسندات بداية من 31 يناير؛ ما يجعل استقرار سعر الصرف شرطا لعودة الاستثمارات الأجنبية فى الدين المحلى.
وقدرت وكالة“فيتش للتصنيف الائتمانى” أن خروج مصر من مؤشر“جى بى مورجان” قد يجعل احتياجاتها الدولارية تزيد من مليار إلى مليارى دولار قيمة التدفقات للخارج.
وأوضحت أن مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان فى مصر لمدة عام واحد ارتفع لـ 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس فى 21 ديسمبر.
وأشارت إلى أنها لا تستبعد رفع سعر الفائدة فى حال تغير سعر الصرف الرسمى، والتى توقعت أن تكون قريبة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لصندوق النقد الدولى وزيادة حجم القرض.
وقالت إنه على الجانب الإيجابى، تراجع صافى التزامات القطاع المصرفى من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهرى مسجلاً 27 مليار دولار فى نوفمبر 2023، وارتفع صافى احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهرى إلى 35.2 مليار دولار فى ديسمبر.
وتوقعت أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير ليسجل 6.7% على أساس شهرى و36.3% على أساس سنوى؛ وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
وقالت إن البنوك واجهت ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالى؛ بإصدار شهادات ادخارية جديدة، مرتفعة العائد فى مقدمتها الأهلى ومصر بفوائد تصل إلى 27%.
MENAFN28012024000202011048ID1107778261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.