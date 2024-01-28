إتش سي تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت شركة“إتش سى” للأوراق المالية والاستثمارات أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة فى اجتماعها الخميس المقبل، رغم سعر الفائدة الحقيقى السلبى البالغ 8%، لاستمرار الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية مستمرة.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى فى مذكرة بحثية، إن صعوبة استعادة الأموال الساخنة للدين المحلى فى الوقت الحالى، تجعله عنصرا غير مؤثر على قرار اللجنة.

موضوعات“الأوروبى لإعادة الإعمار” يُقرض“بيكو-مصر” بـ50 مليون دولار “صندوق الاستثمارات السعودي” يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ 64.86 مليار دولار

ومؤخرًا وعلى خلفية عدم إحراز تقدم فى ملف الأصول واتساع الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى قررت وكالة“موديز” خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية.

وذكرت منير أيضًا أنه تم استبعاد مصر من مؤشر جى بى مورجان للسندات بداية من 31 يناير؛ ما يجعل استقرار سعر الصرف شرطا لعودة الاستثمارات الأجنبية فى الدين المحلى.

وقدرت وكالة“فيتش للتصنيف الائتمانى” أن خروج مصر من مؤشر“جى بى مورجان” قد يجعل احتياجاتها الدولارية تزيد من مليار إلى مليارى دولار قيمة التدفقات للخارج.

وأوضحت أن مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان فى مصر لمدة عام واحد ارتفع لـ 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس فى 21 ديسمبر.

وأشارت إلى أنها لا تستبعد رفع سعر الفائدة فى حال تغير سعر الصرف الرسمى، والتى توقعت أن تكون قريبة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لصندوق النقد الدولى وزيادة حجم القرض.

وقالت إنه على الجانب الإيجابى، تراجع صافى التزامات القطاع المصرفى من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهرى مسجلاً 27 مليار دولار فى نوفمبر 2023، وارتفع صافى احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهرى إلى 35.2 مليار دولار فى ديسمبر.

وتوقعت أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير ليسجل 6.7% على أساس شهرى و36.3% على أساس سنوى؛ وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.

وقالت إن البنوك واجهت ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالى؛ بإصدار شهادات ادخارية جديدة، مرتفعة العائد فى مقدمتها الأهلى ومصر بفوائد تصل إلى 27%.