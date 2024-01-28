الصين ترفع الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة بـ50% في 2023

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أكد بان هويمين، نائب مدير إدارة التعاون الدولي في إدارة الطاقة الوطنية الصينية، أن بلاده ساهمت بأكثر من 50% في زيادة الانتاجية العالمية للطاقة المتجددة، والتي بلغت 510 ملايين كيلوواط في عام 2023.
وأضاف بان أن الصين تلعب دورًا محوريًا رئيسيًا في تطوير الطاقة النظيفة على المستوى العالمي مشيرا إلى توسع استثمارات الشركات الصينية في مجال الطاقة النظيفة دوليًا لتشمل قطاعات متنوعة مثل طاقة الرياح، الطاقة الكهروضوئية، والطاقة الكهرومائية.
وأكد أن بلاده مستمرة في دعم قطاعي الابتكار التكنولوجي وتوفير منتجات طاقة نظيفة عالية الجودة للعالم موضحا أنه تم تصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم ونوه إلى أن القيمة التراكمية لصادرات الصين من هذه المنتجات بلغت أكثر من 33.4 مليار دولار لطاقة الرياح و245.3 مليار دولار للمنتجات الكهروضوئية.
ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فقد شهد العالم انخفاضًا في متوسط تكلفة كل كيلوواط/ساعة من الكهرباء المولدة عبر مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضوئية حول العالم وتجاوز هذا الانخفاض نسبة 60 بالمئة و80 بالمئة على التوالي خلال العقد الماضي.
وأشار بان إلى أن الابتكارات الصينية إلى جانب المنتجات والمشاريع الصينية لعبت دورًا حاسمًا في تحقيق هذا التقدم.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107778260
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