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الصين ترفع الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة بـ50% في 2023

1/28/2024 2:18:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة إيرادات الشركات الصناعية في الصين تنمو بـ1.1% في 2023 مزارعون فرنسيون يتوعّدون بحصار باريس رغم وعود الحكومة أسهم الخليج تغلق على تباين وسط ارتفاع أسعار النفط

أكد بان هويمين، نائب مدير إدارة التعاون الدولي في إدارة الطاقة الوطنية الصينية، أن بلاده ساهمت بأكثر من 50% في زيادة الانتاجية العالمية للطاقة المتجددة، والتي بلغت 510 ملايين كيلوواط في عام 2023.

وأضاف بان أن الصين تلعب دورًا محوريًا رئيسيًا في تطوير الطاقة النظيفة على المستوى العالمي مشيرا إلى توسع استثمارات الشركات الصينية في مجال الطاقة النظيفة دوليًا لتشمل قطاعات متنوعة مثل طاقة الرياح، الطاقة الكهروضوئية، والطاقة الكهرومائية.

وأكد أن بلاده مستمرة في دعم قطاعي الابتكار التكنولوجي وتوفير منتجات طاقة نظيفة عالية الجودة للعالم موضحا أنه تم تصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم ونوه إلى أن القيمة التراكمية لصادرات الصين من هذه المنتجات بلغت أكثر من 33.4 مليار دولار لطاقة الرياح و245.3 مليار دولار للمنتجات الكهروضوئية.

ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فقد شهد العالم انخفاضًا في متوسط تكلفة كل كيلوواط/ساعة من الكهرباء المولدة عبر مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضوئية حول العالم وتجاوز هذا الانخفاض نسبة 60 بالمئة و80 بالمئة على التوالي خلال العقد الماضي.

وأشار بان إلى أن الابتكارات الصينية إلى جانب المنتجات والمشاريع الصينية لعبت دورًا حاسمًا في تحقيق هذا التقدم.

المصدر:

MENAFN28012024000202011048ID1107778260

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