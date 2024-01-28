((التنمية الصناعية)) تطرح 864 مصنعاً صغيراً بالبحيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 864 مصنعا بالمجمع الصناعى بحوش عيسى فى محافظة البحيرة لصناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماويات.
وقالت ناهد يوسف رئيس الهيئة، إن جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدات إطفاء كما يتم عمل صيانات دورية لخدمة المستثمر، موضحًا أن الهيئة تواصل تسليم كراسات الاشتراطات وتلقى طلبات المتقدمين على الوحدات.
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أضافت، أن الهيئة قدمت تيسيرات للمستثمرين شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامى التمليك أو الإيجار حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ 9 أشهر الأولى من استلام الوحدة.
وأوضحت، أنه يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، والاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يقدم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته.
أشارت، إلى أن مساحة الوحدة بالمجمع تبلغ 48 مترا مربعا، ويحق للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعى بدون حد أقصى فى نفس القطاع.
ذكرت، أن الهيئة تعقد على مدار أسبوعين سلسلة زيارات ومنتديات ترويجية بمحافظة البحيرة لبحث سبل التنمية الصناعية بالمحافظة وخاصة فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فريق عمل لتعريف المستثمرين بمزايا المجمع الصناعى الذى طرحته ، والرد على الراغبين فى حجز وحدات صناعية بالمجمع.
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