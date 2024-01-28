((التنمية الصناعية)) تطرح 864 مصنعاً صغيراً بالبحيرة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 864 مصنعا بالمجمع الصناعى بحوش عيسى فى محافظة البحيرة لصناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماويات.

وقالت ناهد يوسف رئيس الهيئة، إن جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدات إطفاء كما يتم عمل صيانات دورية لخدمة المستثمر، موضحًا أن الهيئة تواصل تسليم كراسات الاشتراطات وتلقى طلبات المتقدمين على الوحدات.

موضوعات((الحمد)) للمصنوعات الخشبية تفتتح مصنعًا للأثاث بـ((العين السخنة)) نهاية العام الجارى مدبولي يطالب بدعم قطاع السياحة والآثار كونه موردًا للعملات الأجنبية مطار القاهرة: استعدادات خاصة لاستقبال موسم العمرة وتقديم أفضل الخدمات

أضافت، أن الهيئة قدمت تيسيرات للمستثمرين شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامى التمليك أو الإيجار حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ 9 أشهر الأولى من استلام الوحدة.

وأوضحت، أنه يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، والاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يقدم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته.

أشارت، إلى أن مساحة الوحدة بالمجمع تبلغ 48 مترا مربعا، ويحق للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعى بدون حد أقصى فى نفس القطاع.

ذكرت، أن الهيئة تعقد على مدار أسبوعين سلسلة زيارات ومنتديات ترويجية بمحافظة البحيرة لبحث سبل التنمية الصناعية بالمحافظة وخاصة فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فريق عمل لتعريف المستثمرين بمزايا المجمع الصناعى الذى طرحته ، والرد على الراغبين فى حجز وحدات صناعية بالمجمع.