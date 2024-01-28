الاحتلال يعتدي على طفل في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طفل، خلال اقتحامها مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو عياش في مدينة الخليل، واعتدت بالضرب على الطفل أمير الجعبري، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات.

كما احتجزت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي التواني بمسافر يطا، جنوب الخليل، محمد ربعي، بعد اقتحامها أحد منازل القرية، وأجبرت رعاة الأغنام والمزارعين في منطقة أم النير، على مغادرتها.



