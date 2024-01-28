الاحتلال يعتدي على طفل في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طفل، خلال اقتحامها مدينة الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو عياش في مدينة الخليل، واعتدت بالضرب على الطفل أمير الجعبري، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات.
كما احتجزت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي التواني بمسافر يطا، جنوب الخليل، محمد ربعي، بعد اقتحامها أحد منازل القرية، وأجبرت رعاة الأغنام والمزارعين في منطقة أم النير، على مغادرتها.
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