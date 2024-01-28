الاحتلال يعتقل شابا من بلدة بيت لقيا غرب رام الله
التاريخ
1/28/2024 2:15:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة بيت لقيا غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب متوكل رجب محمود دار موسى (20 عاما)، من بيت لقيا بعد أن استدعته لمقابلة مخابراتها.
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