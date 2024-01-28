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الاحتلال يعتقل شابا من بلدة بيت لقيا غرب رام الله

1/28/2024 2:15:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب متوكل رجب محمود دار موسى (20 عاما)، من بيت لقيا بعد أن استدعته لمقابلة مخابراتها.


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