الاحتلال يعتقل معلما من بلدة يعبد
التاريخ
1/28/2024 2:15:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلما من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن طارق محمد بعجاوي الذي يعمل معلما في تربية جنين أثناء مروره عبر حاجز عسكري قرب يعبد.
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