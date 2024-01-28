جودادي تطلق دليلاً للشركات في المملكة لإتقان التعامل مع الذكاء الاصطناعي

جدة – أصداف نيوز:

كشفت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن إطلاق دليل مخصص للشركات من أجل إتقان استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي ساهم في إحداث نقلة في قطاع التكنولوجيا ليمنح الشركات العديد من الفوائد. وأصبح المساعدون الرقميون المدعومون بالذكاء الاصطناعي، بما فيهم مساعدي توليد المحتوى ومساعدي تحسين تجارب المستخدم، أدوات ضرورية بالنسبة لمستخدميها. كما يشكل الأمر الفعال الطريقة الأساسية للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل.

وتشير كلمة الأمر في مجال الذكاء الاصطناعي إلى المدخلات أو التعليمات التي توجه التقنية لتوليد المخرجات المطلوبة سواء كانت محتوى أو إجابات، حيث يحظى إنشاء أوامر فعالة بأهمية كبيرة للحصول على استجابة عالية الجودة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT و Google و Bard و Bing AI ، فكلما ارتفعت جودة الأمر قدم النموذج نتائج أفضل.

وأشار استبيان جودادي للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن حوالي 50% من الشركات الصغيرة سعت إلى النمو بنسبة كبيرة خلال عام 2023، مما يعزز طموح ومساعي النمو ضمن مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتزداد أهمية الاستخدام الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في مشهد الأعمال سريع النمو، حيث تستعد الشركات لتوسيع أنشطتها بشكلٍ كبير. ويوضح تعمقنا في تفاصيل الأوامر الفعالة للذكاء الاصطناعي انسجام هذا التحول التكنولوجي مع جوهر العقلية الاستشرافية والطموح السائد في منظومة الأعمال الإماراتية.

العوامل التي تعزز جودة الأوامر

يتميز الأمر الفعال بأنه واضح ومحدد ومخصص للمهمة المطروحة، حيث يسهم الاستثمار في إنشاء أمر دقيق بتقديم استجابات دقيقة. ويحدد هذا الدليل خطوات كتابة أوامر فعالة للذكاء الاصطناعي، ويغطي الخطوات الأساسية وسبل فهم أنظمة روبوتات الدردشة المختلفة، فضلاً عن توجيهات عملية حول إنشاء الأوامر. ويحتوي دليل أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركات الصغيرة من GoDaddy (هذا الدليل متاح باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي) على أكثر من 35 أمر جاهز للشركات الصغيرة من أجل الاستفادة من هذه التقنية المبتكرة.

خمس خطوات لكتابة أوامر فعالة للذكاء الاصطناعي

إن الأمر هو المدخلات في نموذج الذكاء الاصطناعي لتوليد المخرج المطلوب مثل المحتوى أو الإجابات، وتؤثر جودة الأمر بشكل مباشر على النتائج، مما يؤكد أهمية الأوامر الواضحة والمحددة والمخصصة للمهمة.تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي المتنوعة نقاط قوة وضعف مختلفة، ويمكن أن تواجه الشركات في المملكة نماذج الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل ChatGPT المميز بردوده الواقعية، و Google Bardالمتخصص في المحتوى الإبداعي، و Bing AI الذي يقدم ردوداً موجزة ومحددة.يحظى إنشاء أمر واضح ومحدد وغني السياق بأهمية كبيرة في الحصول على ردود دقيقة. وتُنصح الشركات بالتفاعل مع روبوتات الدردشة باستخدام لغة طبيعية مع تقديم السياق وتخصيص النبرة والتنسيق من أجل تحقيق أهدافها.يتضمن تحسين الأوامر توفير إرشادات مفصلة وتحديد الأفكار الرئيسية وتبسيط الأسئلة للحصول على إجابات أكثر دقة. ويشكل استخدام سلاسل الأوامر وتجربة صياغة الأسئلة استراتيجيات فعالة لتحسين جودة الأمر.تشمل الأساليب المتقدمة استخدام أوامر رسالة النظام لتوجيه روبوتات الدردشة، وتحديد مقاييس درجة الحرارة للتحكم بأنواع الاستجابة واستكشاف الأخطاء الشائعة مثل الاستجابات غير الملائمة أو غير المطلوبة.

استخدامات مقترحة للذكاء الاصطناعي التوليدي في مشهد الأعمال السعودي

يمكن أن تستفيد الشركات في المملكة من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز العديد من المهام مثل توليد الأفكار وصناعة المحتوى والتنظيم والتخطيط، حيث توفر هذه الروبوتات مجموعة متنوعة من الأدوات من أجل تحسين الكفاءة، بما في ذلك تحسين محركات البحث أو تخصيص الحملات أو البحث عن رؤى الجمهور.

الاستخدام الأخلاقي والمسؤول يندرج ضمن أولويات التعامل مع الذكاء الاصطناعي

يجب أن تحرص الشركات على الاستخدام الأخلاقي أثناء الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تؤدي روبوتات الدردشة إلى استمرار حالات التحيز غير المتعمدة، مما يجعل طرح الأسئلة التي تعزز العدل أمراً ضرورياً. كما يضمن الحفاظ على أمن المعلومات الخاصة وتجنب النقاشات حول المواضيع الحساسة أعلى مستويات التعامل الواعي مع الذكاء الاصطناعي.

التعلم المستمر أمر أساسي للنجاح الدائم

يجب على الشركات تعديل وتحسين استراتيجياتها للتفاعل مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما في ضوء التطور التقني الذي نشهده، حيث يحظى التعلم والتأقلم المستمر بأهمية كبيرة في ظل التطور المستمر لروبوتات الدردشة ومتطلبات الشركات.

وأصبح الذكاء الاصطناعي ضرورة للشركات الصغيرة ضمن منظومة العمل، ولا سيما أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي يساهم في زيادة الكفاءة وتعزيز النمو وعلاقات العملاء. كما يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة على الازدهار عن طريق الحملات المخصصة وتحسين محركات البحث. وتمهد الشركات طريقها نحو النجاح المستمر من خلال تطبيق الممارسات الأخلاقية والالتزام بالتعلم المستمر.