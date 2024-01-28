لحظات العُلا تختتم فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان شتاء طنطورة

(MENAFN
- Asdaf News)
العلا – أصداف نيوز:
اختتمت لحظات العُلا فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي المفضل على مستوى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسط تفاعل جماهيري كبير، حيث استمرت الأجواء الاحتفالية على مدار ستة أسابيع من الفعاليات الثقافية والترفيهية، التي أضفت مزيداً من التميز على تجربة زوار وقاطني العلا.
وتتضمن برنامج فعاليات شتاء طنطورة العديد من التجارب الغامرة والعروض المتنوعة التي سلطت الضوء على سحر العُلا وتفاصيلها المميزة، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 27 يناير، حيث حازت العروض الثقافية الحية على إعجاب الجماهير، بما في ذلك احتفال الطنطورة وعروض شرفات الجديدة ومسرحية جميل وبثينة الموسيقية، بالإضافة للحفلات الموسيقية والغنائية والكلاسيكية.
كما تضمن المهرجان عددًا من الفعاليات التي احتفت بالثقافة وعام الشعر العربي، بما في ذلك العُلا بالعربي وليلة العُلا الشعرية ومسيرة الشعراء، بالإضافة لمهرجان العُلا للحمضيات، الذي قدم أبرز المنتجات التي تتميز بها المحافظة في موسم الشتاء.
وشهد كل من سباق درب العُلا مشاركة العديد من الرياضيين والهواة من الجميع الأعمار ومختلف الجنسيات، وشهدت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء حضور العديد من الزوار ومحبي اللعبة الملكية، مع تواجد عددٍ من الشخصيات المرموقة على مستوى المنطقة والعالم.
وتواصل لحظات العُلا إثراء تجارب عشاق الترفيه خلال العام الجاري، مع عودة مهرجان العلا للفنون بنسخته الثالثة على التوالي من 9 فبراير حتى 2 مارس مع العديد من الفعاليات الرائدة والمعارض الفنية والمبادرات الإبداعية التي تحتفي بالفن والفنانين.
كما تعود بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل مع تحديين دوليين يومي 10 و11 فبراير، بينما تنطلق مسابقة تاف مادر إنفينيتي في العُلا بدءاً من 24 فبراير مع مسارات الحواجز والعقبات وأجواء التحدي.
ودعت لحظات العلا جميع المهتمين بالفعاليات متابعة الموقع الإلكتروني: experiencealula .
SPA
MENAFN28012024007116015312ID1107778075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.