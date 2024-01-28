لحظات العُلا تختتم فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان شتاء طنطورة

العلا – أصداف نيوز:

اختتمت لحظات العُلا فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي المفضل على مستوى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسط تفاعل جماهيري كبير، حيث استمرت الأجواء الاحتفالية على مدار ستة أسابيع من الفعاليات الثقافية والترفيهية، التي أضفت مزيداً من التميز على تجربة زوار وقاطني العلا.

وتتضمن برنامج فعاليات شتاء طنطورة العديد من التجارب الغامرة والعروض المتنوعة التي سلطت الضوء على سحر العُلا وتفاصيلها المميزة، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 27 يناير، حيث حازت العروض الثقافية الحية على إعجاب الجماهير، بما في ذلك احتفال الطنطورة وعروض شرفات الجديدة ومسرحية جميل وبثينة الموسيقية، بالإضافة للحفلات الموسيقية والغنائية والكلاسيكية.

كما تضمن المهرجان عددًا من الفعاليات التي احتفت بالثقافة وعام الشعر العربي، بما في ذلك العُلا بالعربي وليلة العُلا الشعرية ومسيرة الشعراء، بالإضافة لمهرجان العُلا للحمضيات، الذي قدم أبرز المنتجات التي تتميز بها المحافظة في موسم الشتاء.

وشهد كل من سباق درب العُلا مشاركة العديد من الرياضيين والهواة من الجميع الأعمار ومختلف الجنسيات، وشهدت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء حضور العديد من الزوار ومحبي اللعبة الملكية، مع تواجد عددٍ من الشخصيات المرموقة على مستوى المنطقة والعالم.

وتواصل لحظات العُلا إثراء تجارب عشاق الترفيه خلال العام الجاري، مع عودة مهرجان العلا للفنون بنسخته الثالثة على التوالي من 9 فبراير حتى 2 مارس مع العديد من الفعاليات الرائدة والمعارض الفنية والمبادرات الإبداعية التي تحتفي بالفن والفنانين.

كما تعود بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل مع تحديين دوليين يومي 10 و11 فبراير، بينما تنطلق مسابقة تاف مادر إنفينيتي في العُلا بدءاً من 24 فبراير مع مسارات الحواجز والعقبات وأجواء التحدي.

ودعت لحظات العلا جميع المهتمين بالفعاليات متابعة الموقع الإلكتروني: experiencealula .

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