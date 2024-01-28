السكّين السويسري... خطر مستهان به؟

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وفي سويسرا، غالبا ما يحمل الأطفال والطفلات السكين، أو "مطواة المخلاة"، كما تسمّى هنا. وهي ليست مطواة الجيش ذات فتَّاحة الزجاجات وسدّادات الفلين، بل تنويعات أخرى صغيرة وملونة منها، ذات شفرة قصيرة ومقصّ.

وباستثناء جرح صغير في الإصبع، لا يمثل هذا النموذج مخاطر كبيرة. وهناك نماذج تتناسب مع كل عمر وهواية. لكنّ الوضع في اليابان مختلف، فقد تمّ الحكم على رجل كان يحمل مطواة جيب سويسرية. وقد يحدث هذا في مكان آخر. فهل يتعلّق الأمر بخطر مُستهان به؟

خلال محاكمته في أوساكا، قال الرجل الياباني إنه كان يحمل سكين الجيب معه للاستعانة به في حالة وقوع كارثة طبيعية. ومع ذلك، لم تقبل المحكمة هذا التبرير.

حيث قالت إن حمل مطواة لهذا الغرض، يشترط وقوع كارثة مسبقة. وإلا فإن الأمر سيُنظر إليه بوصفه حمل أداة خطرة. وبناءً عليه، أدانت المحكمة الرجل، وغرّمته 9900 ينًّا (حوالي 60 فرنكاً سويسريا).

"هل ستُحظر المطواة الشهيرة؟"

قد لا يمكن تخيّل صدور مثل هذا الحكم في سويسرا. فصحيح أن القانون يُجَرِّم هنا أيضاً حمل أية أداة خطيرة، إلا أنّ من حمل مضرب بيسبول إلى مقهى أو مقصف يُعرّض صاحبه.تها لبلاغ أمام الشرطة، بينما لا يشكّل حمل المضرب نفسه إلى التدريب مخالفةً. لكنّ مطواة الجيب مستثناة من هذه الفئة بوضوح. كما أنها لا تعتبر سلاحاً.

فالمطواة المحظورة في سويسرا هي تلك التي يمكن فتحها بيد واحدة، مثل مطواة قرن الغزال وسكين الفراشة، وكذلك الخناجر ذات الشفرة المتناسقة. إذ تتطابق نماذج سكاكين الجيب مع قانون السلاح تماماً. وهذا التناغم هو أمر مقصود سياسياً.

جدير بالذكر، أنه قد حدث رد فعل فوري من البرلمان حينما سعت الحكومة الفدرالية في عام 2016، إلى إجراء تعديل طفيف على لائحة الأسلحة، وأرادت إدراج السكاكين والخناجر ضمنها، إذا ما كان طول شفرتها يزيد عن خمسة سنتيمترا.

وقد أثارت خطة الحكومة تلك "البلبلة" و"عدم الفهم"، مثلما كتب عضو مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان الفدرالي) عن حزب الوسط، في التماسه الذي تساءل فيه: "هل سيتمّ حظر المطواة السويسرية الشهيرة؟"

لكن سرعان ما تبددت هذه الحالة من الضبابية. حيث أوضحت الحكومة أن تلك العبارة المقترحة لتقنين السكاكين القانونية، كانت بناءً على طلب قطاع تصنيع السكاكين، وأنها لا تمس المطواة السويسرية. بل إنها على العكس تسعى إلى الحيلولة دون تشديد اللوائح أكثر مما ينبغي. وبالتحديد يتعلق الأمر بعدم تجريم السكاكين شديدة القصر، مثل فتَّاحة المحار، لأنه من الصعب تخيل إساءة استخدام مثل هذه الأدوات، على حد قولها.

حوادث عنف فردية

ومن النادر جداً إساءة استخدام مطواة الجيب السويسرية. في واقع الأمر، لا تتوفر في سويسرا بيانات معتمدة في هذا الصّدد، لأن أجهزة الشرطة لا تقوم بتسجيل البيانات الخاصة بنوع السلاح المستخدم في أعمال العنف بالسلاح الأبيض. إلا أنه من خلال متابعة هذه القضية والجدل الدائر حول العنف باستخدام السكاكين، والذي زادت وتيرته في سويسرا بصورة واضحة (أنظر.ي الإطار)، يمكن استخلاص أن المطواة السويسرية قلَّما تستخدم كسلاح.

العنف باستخدام السلاح الأبيض: مشكلة تواجه سويسرا

البحث في الإنترنت لا يكشف سوى عن حالات فردية: ففي عام 2020 اتُهم بريطاني بطعن صديق أمه باستخدام مطواة الجيش السويسري، وكان عمق الطعنة في الظهر حوالي سنتيمتراً واحداً، وفقاً لـ تقريررابط خارجي صحيفة "أوكسفورد ميل" (Oxford Mail).

وفي عام 2019، قام أوكراني بإخصاء مغتصب زوجته قرب مدينة خاركييف، وذلك باستخدام مطواة جيب سويسرية، بحسب ما كتبتهرابط خارجي الصحيفة البريطانية الشعبية "ذا صان" (The Sun)، استناداً لصحف محلية.

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الشركة المنتجة "فيكتورينوكس" ترد

من جهة أخرى، فالأمر الأكثر شيوعاً هو التداعيات القضائية لحمل السكاكين. وهذا ليس فقط في اليابان. لذلك تنبّه شركة "فيكتورينوكس" (Victorinox) ذات النشاط العالمي والمنتجة لسكاكين الجيب السويسرية، على موقعها الإلكتروني، إلى التبعات القانونية لحمل السكاكين.

كما أنه يتعين على موظفي وموظفات البيع إرشاد الجمهور إلى تلك التبعات، وفق ما كتبته الشركة ردّاً على سؤالنا. حيث أشارت إلى أنه "على سبيل المثال، ففي المملكة المتحدة، حيث تطبّق لوائح أكثر تشدداً من باقي أوروبا، فإننا قد أوردنا معلومة في متجرنا، نحثُّ فيها عملاءنا وعميلاتنا على احترام اللوائح القانونية المحلية."

فمنذ صدور "لائحة منع الجريمة" لعام 1953، قامت بريطانيا عدّة مرّات بتشديد قوانين السلاح بها، وفي الكثير من الأماكن يحظر فعليًا حمل السلاح. كما توجد بعض النسخ الإضافية، التي يسمح فيها فقط بحمل بعض الأسلحة داخل صندوق أدوات الصيد أو صندوق السيارة الخلفي.

وتطبّق كل من إسبانيا وهولندا بدورهما قوانين تميل إلى التشدّد في التعامل مع السكاكين. وداخل الاتحاد الأوروبي، تسمح أغلب الدول بحمل سكين ذات نصل يتراوح طوله ما بين سبعة وسبعة ونصف سنتيمتراً، وذلك شرط ألا يمكن فتحها بيد واحدة، أو أن تكون غير قابلة للطيّ. ولكنّ هذه اللائحة ليست موحّدة.

بلغت أرباح شركة "فيكتورينوكس" السويسرية أكثر من أربعمائة مليون فرنكاً في عام 2022، ولكنها لم تقتصر فقط على مبيعات سكاكين الجيب. © Keystone / Gaetan Bally

من جانبها، تعترف شركة فيكتورينوكس بأنه من الصعب مراقبة الوضع القانوني، والذي يتغير أحيانًا خلال مهلة قصيرة، في جميع الأسواق. لذلك تفيد بأنه يجب إحالة الأمر إلى السلطات المحلية.

وتشرح بالقول: "لا يمكننا تقديم أي مشورة قانونية ملزمة." حيث إنه قد تم الاتفاق تعاقديًا مع شركاء وشريكات المبيعات على أنه لا يُسمح لهم.هن ببيع السكاكين إلا وفقًا للقانون.

أمّا بالنسبة لتطوير المنتجات، فينصبّ التركيز على فهم سكين الجيب كأداة متعددة الوظائف للحياة اليومية.

تضيف الشركة: "معظم نماذجنا، بحكم تعريفها، لا تعتبر عنصرًا خطيرًا في معظم الأسواق. بالنسبة لبعض النماذج الأكبر حجمًا، تم تطوير الحل الفني بطريقة يمكن تكييفها وفقًا للمتطلبات القانونية، على سبيل المثال بالنسبة للنماذج التي تفتح بيد واحدة."

ومع ذلك، يبدو أن الشركة المصنعة ليست مرتاحة تمامًا للموضوع، الأمر الذي يعني أيضًا مخاطر اقتصادية كبيرة لها. بدءًا من العام المقبل، تريد فيكتورينوكس إنشاء مكتب امتثال لمراقبة الشروط التنظيمية والمخاطر عن كثب.

مسألة شرف

وبالعودة إلى حكم الإدانة الذي صدر في اليابان، فقد كتبت الشركة المنتجة قائلة: إن شركة "فيكتورينوكس" تدرك بأن "اليابان تطبّق لوائح أكثر تشدداً". واستدركت بأنّ هناك فسحة تقديرية كبيرة نسبياً في تأويل ذلك الحكم، "ممّا يعني أنّ الحكم صدر وفقاً لتقييم ظروف الواقعة."

هذه الفسحة التقديرية هي ما يعوّل عليه الياباني نفسُه المحكوم عليه. فعلى الرغم من أنه قد عوقب بمبلغ يعادل غرامة إيقاف السيارة في مكان خاطئ، فإنه يرغب في الطعن في الحكم، وفق تصريح محاميه توشياكي تاكاي لـسويس إنفو (SWI swissinfo). فالأمر بالنسبة لموكّله مسألةُ دفاع عن الشرف.

ترجمة: هالة فرّاج

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