مستجدات الحالة الجوية وفرص تساقط الثلوج يوم الاثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الاجواء يوم غد الاثنين باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية .



ووفق ادارة الارصاد الجوية في ساعات الليل تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى قد تكون غزيرة لفترات ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما ويتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وفي ساعات متأخرة من الليل هناك إحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراه) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة.

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