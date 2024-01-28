الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ، يوم الاثنين.
كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ، و خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
وقالت الارصاد الجوية إن الاجواء يوم الاثنين باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية .
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