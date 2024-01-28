الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ، يوم الاثنين.

كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ، و خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

وقالت الارصاد الجوية إن الاجواء يوم الاثنين باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة