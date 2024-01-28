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توصية مرتقبة بشأن وجبات الشاورما في مطاعم الاردن

1/28/2024 10:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ليلى القرشي - أوضحت نقابة المطاعم أن قرار حظر استخدام البيض في إعداد مادة المثومة في ساندويشات الشاورما جاء بعد عدة ورش عمل مع النقابة، وأعضاء من الغذاء والدواء، وممثلين عن المطاعم، حيث بينت أن نسب التسمم كانت غالبًا من مادة المثومة خلال الفترة من عام 2018 -2023.
وأضافت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" أنها عقدت اجتماعا مصغرا داخل النقابة بحضور ممثلين عن أصحاب المطاعم اليوم الأحد لدراسة بدائل لمادة البيض المستخدمة في إعداد المثومة ووضع توصيات لضمان جودة وسلامة هذه الوجبة التي تعتبر الأكثر طلبا من قبل المواطنين.
واقترحت النقابة استخدام مادة الحليب البودرة المعروفة المصدر والكريما المبسترة في إعداد المثومة وبصلاحية إعداد لا تتجاوز الـ 48 ساعة داخل المطعم وبظروف تخزين مناسبة ، اضافة إلى ضرورة وضع مادة المثومة في علب خاصة داخل الوجبات لضمان نظافتها وسلامتها.
وتابعت النقابة أن التوصيات والمواصفات النهائية لضمان سلامة وجبات وسندويشات الشاورما ستصدر قريبا وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
وختمت النقابة أن وجبة الشاورما تعتبر من أكثر الوجبات طلبا في عموم المملكة، لذلك تحرص النقابة باستمرار وبالتنسيق مع الجهات الرسمية للحفاظ على سلامتها ومتابعة جودتها ونظافتها.

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