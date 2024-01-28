حزن وتعاطف في مواقع التواصل على رحيل الشابة الإماراتية حمدة تريم

تصدر خبر وفاة الشابة الإماراتية حمدة تريم مطر الشامسي، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتقلت إلى رحاب ربها أول أمس، حيث تعد من أشهر سائقات الدراجات النارية بالإمارات، وصاحبة أعمال خيرية، ونعاها العديد من الشخصيات البارزة في الإمارات وخارجها.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قد وجه بتخصيص مليون درهم من خلال جمعية الشارقة الخيرية، لاستكمال مشاريع حمدة تريم مطر تريم التي تقوم عليها في أوغندا. جاء ذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في ضاحية واسط، حيث قدّم سموه واجب العزاء إلى والد الفقيدة تريم مطر تريم، وعموم آل تريم.

وعرفت حمدة تريم بأعمالها الخيرية، في دول أفريقيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للراحلة وهي وسط أطفال أفريقيا، بعد تأسيسها عددا من المشاريع الخيرية خاصة في أوغندا.

والراحلة صاحبة «مؤسسة حمدة للاستثمارات الخيرية»، وصاحبة مشروع معهد مهني خيري تنموي في منطقة مساكا بأوغندا، الذي حمل اسم «معهد حمدة المهني الاجتماعي» ويهدف إلى تأهيل الطلبة مهنياً وحرفياً لسوق العمل بالمجان. إضافة إلى مشروع مدرسة «تريم» للأيتام التي تستوعب تعليم 350 طالباً وطالبة في جميع المراحل بالمجان.



