عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال.. تشافي يعلن ترك برشلونة في يونيو المقبل

أعلن مدرب برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم تشافي هرنانديس أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3-5 في المرحلة الثانية والعشرين.

وقال تشافي البالغ من العمر 44 عاما والذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس (جوان لابورتا) ومع الجهاز الفني".

وتلقى برشلونة حامل اللقب بخسارته امام فياريال ضربة موجعة في سعيه الى الدفاع عن لقب بطل الليغا حيث تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر مؤقتا بانتظار مباراة جيرونا المتصدر السابق ومضيفه سلتا فيغو ،

علما أن الناديين الكاتالوني والملكي يملكان مباراة مؤجلة من المرحلة 20 ضد أوساسونا وخيتافي سيخوضانها الاربعاء والخميس المقبلين توالياً.

كما خرج النادي الكاتالوني من ربع نهائي مسابقة كأس الملك على يد أتلتيك بلباو الاربعاء، ومني بهزيمة مذلة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-4 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية في 14 الحالي في الرياض.

وقال تشافي إنه اتخذ القرار لصالح النادي "لقد فكرت في النادي... وقبل كل شيء في اللاعبين".

وأضاف "لدي شعور بأنني أفعل الشيء الصحيح، وأنني أتصرف بحس سليم. أعتقد أن النادي يحتاج إلى تغيير في الديناميكية، الديناميكية سلبية جدا".

وقاد تشافي الذي تولى المسؤولية في نوفمبر 2021، برشلونة الى الفوز بالكأس السوبر المحلية ولقب الدوري الموسم الماضي، مع بناء الفريق حول دفاع قوي، لكنه يعاني هذا الموسم دفاعيا، وكانت المرة الأولى اليوم التي تستقبل فيها شباك الفريق خمسة أهداف في مباراة في الدوري على أرضه منذ عام 1963.

وأوضح تشافي أنه حتى لو فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم فإنه لن يغير رأيه ويبقى، وقال إنه لا يزال يعتقد أن فريقه قادر على الفوز بالألقاب هذا الموسم.

ويلتقي برشلونة مع نابولي في ثمن نهائي السابقة القارية العريقة التي توج بها للمرة الخامسة الاخيرة عام 2015.

وتابع "أنا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى بهذا التغيير في الديناميكية.. سنواصل المنافسة على لقب الدوري، الأمر صعب جدا لكننا سنقاتل".

وأردف قائلا "لم أتحدث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، لقد رأيت مدى الإحباط الذي كانوا عليه اليوم وسأتحدث معهم غدًا، وهذا أحد أسباب ذلك".

- "شعور قاس وغير مريح" -

وقال تشافي الذي تألق في خط وسط الجيل الذهبي لبرشلونة في الفترة بين 1998 و2015، إن رحيله كان حتميا.

وأوضح المدرب "لقد حدث هذا لكل مدرب كان في هذا النادي، من المستحيل أن يكون هناك (السير أليكس) فيرغوسون لبرشلونة" في إشارة إلى المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف "الشعور بأن تكون مدربًا لبرشلونة هو شعور قاسٍ وغير مريح، ويبدو أن الناس لا يحترمونك كثيرًا مع الوقت".

وتابع "إنه أمر فظيع على مستوى الصحة العقلية، ومعنوياتك ... لدرجة أنك تعتقد أنه لا يوجد أي معنى في الاستمرار".

وقال تشافي إنه لو فاز الفريق على فياريال لما أعلن عن استقالته اليوم، لكنه اتخذ القرار "منذ بعض الوقت. لقد كنت حلا قبل عامين وثلاثة أشهر (عندما تم تعيينه)، ولكن الآن، أفكر بقلبي وفي النادي الذي أريد له الأفضل، وأفضل شيء بالنسبة لي هو الرحيل في 30 يونيو".

وتابع "يجب أن أشكر الرئيس (جوان لابورتا) على ثقته، لدينا رئيس عظيم".

وتحدث لاعبو برشلونة بعد الهزيمة أمام فياريال قبل قرار تشافي قائلين إن انهيار الفريق لم يكن خطأ المدرب.

وقال لاعب الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لشبكة "دازون": "هناك ثقة كاملة في الجهاز الفني، هذا خطأ اللاعبين".

وقال المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو "بالطبع" الفريق يدعم المدرب، موضحا "منذ قدومه إلى هنا، تعلمنا الكثير، لقد أصبحنا أبطالًا وهو الفريق نفسه تقريبًا، بالإضافة إلى عدد قليل من اللاعبين الآخرين".





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