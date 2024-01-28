منتخب مصر «لغز» استعصى على فيتوريا وكلمة السر «6»

يقولون في كرة القدم إن الدفاع خير وسيلة للهجوم، وربما شكك كثيرون في القول، معتبرين أنه

يأخذ كرة القدم إلى طريق من الخطط الدفاعية المفسدة لجماليات اللعبة، ولكن في الوقت ذاته يجمع الخبراء على أن فريق قوي الدفاعات، ومتوسط في مستوى الهجوم يمكنه أن يمضي قدماً في البطولات الكبرى، وهذا الأمر ظهر كثيراً مع منتخب البرتغال وإيطاليا والدنمارك في العديد من بطولات العالم وكأس الأمم الأوروبية، بينما الفرق التي تمتلك هجوماً نارياً ودفاعات ضعيفة لا يشهد التاريخ على حالات تدلل على إمكانية وصولها لمستويات عالية أو المنافسة على الألقاب.

والمنتخب المصري الذي يلعب في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية مساء الأحد، دخل مرماه 6 أهداف في 3 مباريات لعبها بالدور الأول للبطولة، وإذا كان ذلك دليلاً قاطعاً على ضعف دفاعات الفريق، فإحرازه لـ6 أهداف ليس دليلاً على قوة هجومه الخارقة، خاصة إذا ما اقترن الأمر بكونه لم يلتق منتخبات من التصنيف الأول بعد.

ولا يملك المنتخب المصري غير الفوز الآن، فإن كان قد صعد لثمن النهائي دون تحقيق أي انتصار، وتعادله في المباريات الثلاث بنفس النتيجة 2-2، فإن خيار التعادل لم يعد متاحاً في الأدوار الإقصائية، وإن كان المنتخب قد بدأ البطولة الأفريقية بكامل قوته وعتاده فهو الآن بعد 3 مباريات فقد 3 عناصر أساسية من الفريق، الأول كان النجم الكبير محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، والذي أصيب بشد في العضلة الخلفية وغادر كوت ديفوار لاستكمال العلاج في إنجلترا، وحارس المرمى محمد الشناوي الذي ودع البطولة رسمياً بإصابته بخلع في الكتف يتطلب علاجاً لفترة طويلة، وثالث اللاعبين إمام عاشور لاعب الوسط الذي أصيب بارتجاج في المخ يجعله غير جاهز للعب قبل ربع النهائي في حال صعود منتخب مصر لذلك الدور.

وسبق والتقى منتخبا مضر والكونغو الديموقراطية 4 مرات لحساب البطولة، ففازت مصر ثلاث مرات آخرها في 2019 في القاهرة 2-0، فيما فازت الكونغو حين كانت تلعب باسم زائير 3-2 في بطولة 1974 في القاهرة أيضاً..

ومن المتوقع أنّ يشارك الحارس البديل محمد أبوجبل بدل الشناوي، في سيناريو مماثل لما حدث في بطولة 2021 وشهد تألقاً لافتاً من الحارس المُلقب بـ"غباسكي".

ويعاني المنتخب المصري كثيراً على المستوى الدفاعي، وهو الأمر الذي لم يصلحه المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد مباراة موزنبيق الأولى، ودخول هدفين لمرماه، ولا بعد الثانية أو الثالثة واللتان شهدتا السيناريو ذاته، لذلك فربما تكون الآمال المصرية خافتة في قدرته على إصلاح تركيبة خط دفاعه المخترقة، ولكن فيتوريا قال في المؤتمر الصحافي قبل لقاء الكونغو "نعاني من إصابات كثيرة من بداية المعسكر الاعداد لأمم افريقيا وأشياء غريبة" مشيرا إلى إصابة المدافع أسامة جلال ولاعب الوسط أحمد كوكا قبل انطلاق البطولة واستبعادهما.

وتلقت شباك مصر في 3 مباريات ما يعادل مجموع ما تلقته في جميع مبارياتها خلال النسخ الثلاث الماضية أعوام 2017 (3 أهداف حين حلت وصيفة)، 2019 (هدف واحد وخرجت من ثمن النهائي) و2021 (هدفان ووصلت الى النهائي).

وهو ما وصفه المشرف على المنتخب وعضو اتحاد الكرة المصري حازم إمام بـ"اللغز" الذي سيعمل "المدرب على إصلاحه".

وقال إمام، الفائز بالبطولة عام 1998: "حقيقة، لا أعلم سبب المشكلة. هناك لغز غريب جداً".

ولحين حل فيتوريا وحازم إمام للغز، فلم يعد المنتخب المصري المعروف بشخصيته الدفاعية كسابق عهده دفاعياً، رغم أن العناصر المشاركة أغلبها ليس جديداً على المنتخب، وإنما طريقة توظيف المدرب للاعبين، والتغطية من لاعبي المركزين رقم 6 و8، تعد اللغز الحقيقي، وهما اللاعبان اللذان غيرهما روي فيتوريا في كل مباراة، فالمباراة الأولى بدأ بحمدي فتحي في مركز 8 وخلفه لاعب أرسنال الإنجليزي محمد النني 6، ولم يكن الأداء جيداً، وفي المباراة الثانية بدأ بالثنائي نفسه ثم غير النني في الشوط الثاني بإمام عاشور الذي لعب في مركز 8 ليعود حمدي فتحي للعب في مركز 6، لينفتح الدفاع المصري ويصبح خط الظهر مستباحاً.

وفي آخر مباريات الفريق لعب روي فيتوريا بحمدي فتحي في مركز 8، وخلفه مروان عطية في مركز 6، والأخير أظهر بعض من الثبات والاستقرار في وسط ملعب المنتخب المصري، إلا أنه في المجمل حمدي فتحي كان نقطة ضعف أساسية في تشكيل المنتخب المصري، وهو العنصر الثابت في كل مباريات المنتخب بالبطولة، ولم يفلح في مركز 6 أو 8، وإن كان لعبه في مركز 6 كارثة بكل المقاييس، وبالتالي فعلى الأغلب «6» هو كلمة السر كمركز هو الأهم في ضبط الإيقاع الدفاعي للمنتخب المصري، خاصة أننا سجلنا 6 أهداف ودخل مرمانا مثلهم، وبالتالي فـ«6» ربما تكون كلمة السر الحقيقية لإعادة المنتخب المصري إلى درب الانتصارات الغائبة عنه من بداية البطولة.





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