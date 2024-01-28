برباعية أمام إندونيسيا ..أستراليا أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
باتت أستراليا أول منتخب يحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها الساحق على اندونيسيا 4-0 الاحد على استاد حمد بن جاسم.
وسجل ايلكان باغوت (12 خطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ غودوين (89) وهاري سوتار (90+1) الاهداف.
وتلتقي استراليا في ربع النهائي في الثاني من شباط/فبراير، الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المقررة الثلاثاء.
وتسعى استراليا الى احراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد ان توجت بباكورة القابها عندما استضافت البطولة عام 2015.
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