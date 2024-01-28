برباعية أمام إندونيسيا ..أستراليا أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا

باتت أستراليا أول منتخب يحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها الساحق على اندونيسيا 4-0 الاحد على استاد حمد بن جاسم.

وسجل ايلكان باغوت (12 خطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ غودوين (89) وهاري سوتار (90+1) الاهداف.

وتلتقي استراليا في ربع النهائي في الثاني من شباط/فبراير، الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المقررة الثلاثاء.

وتسعى استراليا الى احراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد ان توجت بباكورة القابها عندما استضافت البطولة عام 2015.

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