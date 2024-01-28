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برباعية أمام إندونيسيا ..أستراليا أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا

1/28/2024 9:18:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

باتت أستراليا أول منتخب يحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها الساحق على اندونيسيا 4-0 الاحد على استاد حمد بن جاسم.
وسجل ايلكان باغوت (12 خطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ غودوين (89) وهاري سوتار (90+1) الاهداف.
وتلتقي استراليا في ربع النهائي في الثاني من شباط/فبراير، الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المقررة الثلاثاء.
وتسعى استراليا الى احراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد ان توجت بباكورة القابها عندما استضافت البطولة عام 2015.

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