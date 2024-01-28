كشف مخطط فساد في أوكرانيا لمشتريات أسلحة بـ40 مليون دولار

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، أمس، أنه كشف عن مخطط فساد يتعلق بشراء 100 ألف قذيفة هاون تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار).

وقال إن مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الدفاع، إضافة إلى موظفين في شركة أسلحة أجنبية، وراء عملية الاحتيال.

ويجري التحقيق مع خمسة من المشتبه بهم، وتم اعتقال مشتبه به سادس أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.

وتم تحويل الأموال إلى مورّد أسلحة في لفيف غربي البلاد في أغسطس 2022، الذي قام بدوره بنقلها إلى شركة أجنبية.

وأضاف جهاز الأمن الأوكراني: «لكن لم يتم إرسال قذيفة واحدة إلى بلادنا». وبدلاً من ذلك حاولت الشركة الأجنبية إخفاء الأموال في حساب مصرفي في البلقان.

وتمت مصادرة الأموال المسروقة، ويجري العمل على إعادتها إلى أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع والمدعي العام في أوكرانيا هذه القضية.

وذكرت تقارير متكررة أن هناك احتيالاً في عمليات شراء إمدادات الجيش الأوكراني.

ويعد القضاء على الفساد شرطاً أساسياً لكي تتمكن أوكرانيا من إحراز تقدم في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في ديسمبر الماضي.

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