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سفينة بريطانية تصدّ هجوماً حوثياً بمسيَّرة في البحر الأحمر

1/28/2024 9:18:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤولون بريطانيون أن السفينة الحربية البريطانية دايموند صدَّت، أمس، هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، اليوم: «دمرت دايموند، باستخدام نظامها الصاروخي سي فايبر، طائرة مسيَّرة استهدفتها دون وقوع أضرار في دايموند أو إصابات بين طاقمها».

وأضاف البيان: «هذه الهجمات المقيتة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق، ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر».

وتشن حركة الحوثي هجمات على السفن في الأحمر باستخدام طائرات مسيَّرة وصواريخ منذ 19 نوفمبر، وشنَّت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الغارات الانتقامية على أهداف للحوثيين في اليمن.

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