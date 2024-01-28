سفينة بريطانية تصدّ هجوماً حوثياً بمسيَّرة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مسؤولون بريطانيون أن السفينة الحربية البريطانية دايموند صدَّت، أمس، هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، اليوم: «دمرت دايموند، باستخدام نظامها الصاروخي سي فايبر، طائرة مسيَّرة استهدفتها دون وقوع أضرار في دايموند أو إصابات بين طاقمها».
وأضاف البيان: «هذه الهجمات المقيتة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق، ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر».
وتشن حركة الحوثي هجمات على السفن في الأحمر باستخدام طائرات مسيَّرة وصواريخ منذ 19 نوفمبر، وشنَّت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الغارات الانتقامية على أهداف للحوثيين في اليمن.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN28012024000110011019ID1107778008
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.