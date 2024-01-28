جامعة الدول العربية: الحملة الإسرائيلية ضد أونروا هدفها تصفية دورها

MENAFN - Amman Net) بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأحد، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المغرب بناء على طلب فلسطين وبالتنسيق مع الأردن ومصر.

المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، قال لـ "المملكة" الأحد، إن مجلس الجامعة ينظر الأحد في قضيتين؛ الأولى هي الأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وكيف يمكن تفعيل هذا الأمر القضائي ونقله من حيز الحكم القضائي إلى التنفيذ.

وأضاف أن القضية الأخرى هي قضية أونروا، مشيرا إلى أن المجلس ناقشها وأصدر فيها بيانا "يرفض هذه الحملة الإسرائيلية على الوكالة الأممية، ويطالب الدول التي علقت إسهاماتها بمراجعة هذا الموقف فورا خاصة في ظل الوضع الذي يعاني منه السكان في قطاع غزة في خضم العملية الإسرائيلية الدموية التي تستهدف المدنيين".

وأشار رشدي إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر عن "انزعاجه الشديد لهذه الحملة، ويرى أن هذه الحملة أهدافها معروفة لدينا جميعا، وأنها ليست جديدة".

"هناك حملة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات تستهدف القضاء على الوكالة الأممية وتصفية دورها نهائيا في خدمة اللاجئين، بحيث يترك تمويل هذه الوكالة، وتتخلى الدول عن مسؤولياتها في تمويلها ويتحمل عبء هذا التمويل دول أخرى" وفق رشدي.

وجاء الاجتماع بعد التنسيق والتشاور مع رئاسة الدورة (المغرب) ومع كل من الأردن ومصر؛ لإصدار موقف عربي من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية فى القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؛ بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.