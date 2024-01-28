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4383 لاجئا سوريا عادوا من الأردن إلى بلادهم العام الماضي

1/28/2024 9:09:40 AM
(MENAFN- Amman Net) تراجع عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من 5 دول في الشرق الأوسط بنسبة الربع في العام الماضي مقارنة بـ2022، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وغادر 4383 لاجئا سوريا الأردن خلال العام الماضي للعودة إلى بلادهم، مقارنة بـ4013 لاجئا في 2022، وهو ما يشكل ارتفاعا نسبته 9.22%.
وأفادت بيانات المفوضية الأممية، بعودة 37552 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى بلادهم في 2023.
أما في 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50792، مقابل 35635 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني، في أيلول الماضي، إن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة. لكنه أضاف أن اللاجئين بعيدون كل البعد عن العودة حاليا، ورجح الملك أن يغادر المزيد من السوريين بلادهم مع استمرار الأزمة. وقال إن الأردن لن تكون لديه القدرة ولا الموارد اللازمة لاستضافة المزيد منهم ورعايتهم.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في آب الماضي، أن توفير ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم أولوية رئيسية سيستمر الأردن في العمل مع جميع الأطراف على تحقيقها.
المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما-أندرسون، قالت في تموز الماضي إن الوضع لا يسمح بالعودة الطوعية للاجئين إلى سوريا على المستوى القريب، والظروف الملائمة ليست موجودة.
وأفادت دراسة مسحية نفذتها الأمم المتحدة ونُشرت في حزيران الماضي، أن 1.1% من اللاجئين السوريين في أربع دول عربية يريدون العودة لبلادهم خلال عام، وأظهرت الدراسة أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن المشاركين في الدراسة لا ينوون العودة إلى بلادهم خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 2.4% لم يقرروا بعد.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 649091 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وذلك حتى نهاية العام الماضي.
المملكة

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