رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الزبيد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدا من أبناء عشائر الزبيد في محافظة البلقاء.ونقل العيسوي، في بداية اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يمثل صوت العقل والحكمة ويمثل نموذجا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ثابتا على مواقفه تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأكدوا أنهم، وجميع الأردنيين، يقفون بكل قوة، خلف القيادة الهاشمية ودعم جميع مواقفها وجهودها للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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