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الكشف عن الزيادة المتوقعة على رواتب متقاعدي الضمان

1/28/2024 9:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقع خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن تكون قيمة الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي التي ستبدأ مع راتب شهر أيار القادم بحدود (5) دنانير.
واشار ان الزيادة قريبة من زيادة العام الماضي التي كان مقدارها (4.7) دينار، موضحا ان هذه الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم المسجلة عن عام سابق أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم حسب بيانات مؤسسة الضمان أيهما أقل.

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