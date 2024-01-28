النقل المستدام يسلط الضوء على تحول الطاقة في السعودية مع عودة بطولة إيه بي بي (ABB) فورمولا إي العالمية

الرياض – أصداف نيوز:

تعود بطولة إيه بي بي (ABB) فورمولا إي العالمية إلى الدرعية في نهاية هذا الأسبوع، مع سباقين ليليين حول موقع اليونسكو التاريخي للتراث العالمي.

ويسلط كلا السباقين الضوء على مكانة شركة إيه بي بي (ABB) في طليعة ثورة النقل الكهربائي في المملكة العربية السعودية، بعد أن قامت بتسليم أول شبكة شحن وطنية في المملكة، من خلال تركيب شواحن السيارات الكهربائية في 100 موقع استراتيجي.

كما ساعدت شركة إيه بي بي (ABB) أيضًا في تركيب أول شاحن Terra 360 في الشرق الأوسط، بالشراكة مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ) في الرياض. يتماشى التعاون بين EVIQ و إيه بي بي (ABB) مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ، التي تجسد هدف مشترك لمستقبل أكثر استدامة من خلال تشجيع اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع، وتقليل انبعاثات الكربون، وخلق مستقبل نقي وآمن للمملكة.

تقوم شركة إيه بي بي (ABB) بتنفيذ الحلول التقنية في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 70 عامًا. ويعمل بها أكثر من 400 موظف، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض ولها مصانع وورش ومكاتب في جدة والدمام. افتتحت شركة إيه بي بي (ABB) في الدمام، منشأة جديدة لتصنيع وتجميع منتجات وأنظمة وخدمات أتمتة العمليات. وقد أدى ذلك إلى خلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، وتشجيع نقل المعرفة وتطوير الخبرات المحلية.

وانضمت شركة إيه بي بي (ABB) أيضًا إلى برنامج المقرات الإقليمية للمملكة، مما مكنها من مواصلة المساهمة في تطوير المواهب الوطنية وتعزيز التزامها بأهداف رؤية 2030 للسعودية.

وسيتم عرض تكنولوجيا إيه بي بي (ABB) بشكل أكبر في الدرعية كجزء من برنامج FIA Girls on Track، والذي يوفر للفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً الفرصة لاستكشاف الجوانب المختلفة لصناعة رياضة السيارات من خلال مجموعة من الأنشطة وورش العمل. باعتبارها شريك الشحن الرسمي، تدير شركة إيه بي بي (ABB) ورشة عمل مع شاحن Terra AC لتعليم الحاضرين في البرنامج حول تقنية الشحن المستخدمة في السلسلة وعلى الطريق.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيتنافس السائقون على مسار الدرعية المكون من 21 منعطفًا بطول 2.49 كيلومترًا ومضيئ بمصابيح LED. ويتميز بكونهأول قطاع تقني يؤدي إلى سلسلة من التغييرات السريعة في تتابع سريع وينتهي بخط مستقيم طويل لإغلاق اللفة، وهو اختبار لإدارة الطاقة والاستراتيجية.

وبعد سباقات الدرعية، تتجه البطولة إلى مدينة ساو باولو البرازيلية لخوض سباق يوم 16 مارس. يتألف تقويم الموسم من 16 سباق في 10 مواقع عالمية، بما في ذلك الأماكن الجديدة شنغهاي وميسانو وطوكيو.

إيه بي بي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في الكهربة والأتمتة، مما يتيح مستقبلًا أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. تربط حلول الشركة بين المعرفة الهندسية والبرمجيات لتحسين كيفية تصنيع الأشياء ونقلها وتزويدها بالطاقة وتشغيلها. واستناداً إلى أكثر من 140 عامًا من التميز، يلتزم حوالي 105.000 موظف في إيه بي بي بقيادة الابتكارات التي تسرع التحول الصناعي.