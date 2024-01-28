مؤسسة قطر تثري خيال الأطفال من خلال تجربة تعليمية شيّقة

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 28 يناير 2024: استضافت مؤسسة قطر مؤخرًا مجموعة من أفراد طاقم الطيران بالخطوط الجوية القطرية في جلسة تعليمية تفاعلية مع الأطفال الملتحقين بمركز التعليم المبكر التابع للتعليم ما قبل الجامعي بالمؤسسة.
أتاحت هذه الجلسة الفرصة لأكثر من 180 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وثلاث سنوات، لتعلم المزيد عن الطيران من خلال قصص تفاعلية، وأنشطة ممتعة، ومحاكاة لعمليات المطار مثل ختم جوازات سفر وهمية، ووزن الأمتعة، وإرسال الحقائب المدرسية عبر صندوق من الكرتون يُستخدم كجهاز فحص الأمتعة.
جرت هذه الزيارات في أكاديمية قطر - الدوحة وملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، كجزء من وحدة التعلم الحالية "اكتشف قطر" التي ينظمها مركز التعليم المبكر، والتي بدأت في ديسمبر بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، وتهدف إلى مساعدة الأطفال في التعرف على البلاد عن كثب.
قالت إليزابيث كينيدي، المدير المساعد لتعليم السنوات الأولى في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: "يُقدم مركزنا فرص التعلم من خلال نهج قائم على اللعب، لذلك كانت وحدة "اكتشف قطر" وسيلة لنا لإثراء معرفة الطلاب حول وطنهم قطر وحثهم على استكشافه من خلال أنشطة ممتعة وشيّقة".
وأضافت كينيدي: "لقد كانت الخطوط الجوية القطرية مصدر إلهام لمركز التعليم المبكر، فهي لم توفر فقط فرص استكشاف العالم والوجهات المذهلة وحسب، بل كذلك ساهمت في عرض الأماكن والمغامرات هنا في قطر، وقد سعينا إلى تمكين أطفالنا من أن يكونوا جزءًا من هذا الشعور بالفخر والاعتزاز الوطني".
وتابعت كينيدي: "في النهاية، تعد هذه الزيارة وكلّ ما تعلّمناه على مدار الشهر الماضي مثالاً بارزًا على التأثير الذي يمكن أن يحدثه نهج التعلم القائم على اللعب الهادف في دعم فرص التعلم الهادفة للأطفال وتعزيز مشاركتهم فيها. إذ يمكن للتعلم التجريبي الذي يتم تيسيره من خلال اللعب، أن يكون له تأثير قوي على الأطفال."
كجزء من رحلة التعلّم في "اكتشف قطر"، أتيح للأطفال في مركز التعليم المبكر أيضًا الفرصة للتعرف على الحيوانات المحلية في قطر، بما في ذلك التفاعل مع الصقور، واستكشاف مجموعة متنوعة من القطع الأثرية من خلال تجربة تعلّم عملية.
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