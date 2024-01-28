بنك الخليج الدولي يٌكرّم موظفي الخدمة الطويلة والفائزين بجوائز روّاد

(MENAFN
- Fin mark communcations) المنامة – 28 يناير 2024م: أعلن بنك الخليج الدولي – اليوم - عن استضافته حفل العشاء لتكريم موظفيه من أصحاب الخدمة الطويلة والفائزين بالجوائز ضمن برنامج "رواد" وذلك في فندق ريتز كارلتون البحرين.
ولقد تم تكريم أكثر من 300 موظف خلال الحفل لمساهماتهم القيّمة في تنفيذ رؤية البنك واستراتيجيته. وشمل ذلك الموظفين الذين أكملوا 5 و10 و15 20 و30 و35 عاما من العمل لدى البنك.
وتضمّنت فئات جوائز "روّاد": جائزة تبني قيم العلامة التجارية، وجائزة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات / الاستدامة، وجائزة مهارات التواصل القيادية، وجائزة صفقة العام، وجائزة الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وقام بتسليم الجوائز للفائزين أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الله بن محمد الزامل وبحضور أكثر من 90 موظفاً من مختلف أنحاء المجموعة، شمل الحضور موظفين من فروع البنك المتواجدة في البحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتعليقاً على هذه المناسبة، قال المهندس عبد الله الزامل: "يسعدنا إطلاق حفل توزيع جوائز "روّاد"، الذي نعتزم إقامته سنوياً لتسليط الضوء على المواهب الفذّة والأداء المتميز لمنسوبي بنك الخليج الدولي وتكريمهم. علاوة على ذلك، تأتي هذه الجوائز لتؤكد على مكانتنا كجهة توظيف مفضّلة، كما يتضح من المستويات العالية لولاء الموظفين والالتزام والأداء المتميز للأعمال. ونتطلع الى الاستفادة من هذا الزخم وتمكين مواهبنا الى الوصول الى آفاق جديدة"
وأضاف الأستاذ عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي: " نحن فخورين بإطلاق هذا البرنامج لتكريم العمل الجاد والتفاني الذي يبذله فريقنا، أن تطوير رأس المال البشري سيظل في طليعة أولويات البنك، كما سيكون برنامج الجوائز هذا بمثابة ركيزة أساسية في البنك لتشجيع والاعتراف بإنجازات الأفراد الموهوبين والملتزمين الذين يدفعون البنك بقوة الى الأمام عاماً بعد عام. كما نهنئ جميع المكرمين نظير جهودهم المبذولة".
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