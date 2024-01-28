سامسونج تعلن عن موعد توفر سلسلة هواتفها الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي Galaxy S24 في أسواق المملكة

(MENAFN
- Edelman) الرياض، المملكة العربية السعودية 23 يناير 2024: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم، عن الموعد الرسمي لتوفر أحدث أجهزتها المنتظرة Galaxy S24 في أسواق المملكة، حيث سيتمكن عشاق ومحبي سامسونج في المملكة بتاريخ 31 يناير 2024 من الاستمتاع بتجارب الهواتف المحمولة المدعمة بالذكاء الاصطناعيGalaxy AI، والتي تفتح الآفاق وتَعِدُ بتحول ثوري لتفاعل المستخدمين مع هواتفهم، وتتضمن المجموعة كل من Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24+ وGalaxy S24.
تتميز سلسلة هواتف Galaxy S24 بعملها على تبسيط التواصل من خلال ميزة AI Live Translate Call للترجمة الفورية للمكالمات، بحيث يمكن للمستخدم الاستمرار في مكالمته الصوتية حتى وإن كان الطرف الآخر يتحدث بلغة لا يجيدها الأول، ودون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث. كما يطرح Galaxy S24 ميزة رائدة لأول مرّة، وهي Circle to Search بالتعاون مع جوجل الشركة الرائدة عالميًا في مجال البحث، حيث تتيح هذه الأداة الرائعة طرقًا جديدة للاستكشاف وذلك من خلال إيماءة بسيطة، أو من خلال الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، مما يمكن المستخدمين من تحديد أي عنصر على شاشة Galaxy S24 أو تمييزه أو النقر عليه للوصول إلى نتائج بحث غنية بالمعلومات وعالية الجودة.
ومما يميز سلسلة هواتف Galaxy S24 توفيرها لتجارب مذهلة في مختلف المهام سواءً أكانت في الألعاب أو تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة، أو التنقل بين عدّة تطبيقات في نفس الوقت، أو غيرها من المهام، وذلك بفضل التحسينات في الشرائح والشاشة. ويتزامن وصول سلسة هواتف Galaxy S24 في الوقت الذي يشهد فيه الذكاء الاصطناعي تنامياً متزايداً في الحياة اليوميّة؛ حيث أصحبت الحاجة أكثر إلحاحاً لتعزيز قوّة الأداء لمواكبة المتغيرات المستمرّة. علاوة على ذلك، تُتيح سلسلة Galaxy S24 المعزّزة بواسطة منصة Samsung Knox التي تتألف من طبقات متعددة من آليات الدفاع والأمان؛ مما يساهم في حماية البيانات والمعلومات من البرامج الضارة والتهديدات، وكشف الثغرات الأمنية، مما يجعل سلسلة Galaxy S24 أجهزة آمنة وشاملة.
إلى جانب كل تلك الميزات الفريدة، يعمل محرك ProVisual الخاص بهاتف Galaxy S24 على تحويل إمكانات التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي إلى أقصى حد في كل خطوة، بدءًا من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وبفضل إمكانات التصوير الليلي المحدثة Nightography، تصبح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بخاصية Space Zoom في Galaxy S24 رائعة في أي ظروف، حتى عند تكبيرها. وتتمتع سلسلة Galaxy S24 بقدرتها على تحليل معلومات Gyro للتمييز بين حركة المصور وحركة الهدف، الأمر الذي يتيح إزالة الضوضاء بشكل أكثر فعالية وتوفير مقاطع فيديو أكثر وضوحاً في الظلام، حتى من مسافة بعيدة.
بالإضافة لكل ما سبق، فإن أدوات تحرير Galaxy AI المبتكرة تتيح إمكانية إجراء تعديلات بسيطة مثل مسح الصور وإعادة تركيبها وتحسين جودتها. ولإجراء تحسينات أسهل وأكثر كفاءة، يستخدم تطبيق Edit Suggestion تقنية Galaxy AI لاقتراح التعديلات المناسبة تمامًا لكل صورة.
الجدير ذكره بأن أسعار هواتف سامسونج من سلسلة Galaxy S24 تبدأ من 3,249 ريالاً سعودياً بسعة تخزين 128 غيغا بايت، و3,499 ريالاً سعودياً لسعة تخزين 256 غيغا بايت. أما هاتف +Galaxy S24 فيبدأ من 3,999 ريالاً سعودياً بسعة تخزين 256 غيغا بايت، و4,499 ريالاً سعودياً لسعة تخزين 512 غيغا بايت. كما يبدأ سعر هاتف Galaxy S24 Ultra من 5,399 ريالاً سعودياً بسعة تخزين 256 غيغا بايت، و5,899 ريالاً سعوديا لسعة تخزين 512 غيغا بايت، و6,899 ريالاً سعودياً لسعة تخزين 1 تيرا بايت.
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