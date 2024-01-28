Sunday, 28 January 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرشدان: مواجهة العراق حياة أو موت

1/28/2024 8:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نزار الرشدان نجم منتخب الأردن، جاهزية اللاعبين للمواجهة المنتظرة أمام العراق، غدا الإثنين، في دور 16 لبطولة كأس آسيا.
وقال الرشدان في الموتمر الصحفي للقاء، اليوم الأحد، إنه يفتقد كثيرا زميله نور الروابدة، الذي تعرض للإصابة وابتعد عن مشاركة النشامى في هذه البطولة، متمنيا له العودة السريعة للملاعب.
وأضاف الرشدان: "جاهزون لموقعة العراق، ومياراة الغد بالنسبة لنا حياة أو موت، ونتطلع لخطف بطاقة التأهل".
وأكمل: "نقر بأن المواجهة صعبة، لكننا نتسلح بالطموح والتصميم على مواصلة المشوار وإسعاد جماهيرنا".
وكشف الرشدان في ختام حديثه، أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ومتكاتفون لتقديم كل ما بوسعهم أمام العراق.
وبلغ المنتخب العراقي دور الـ 16، بعدما تصدر المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات 3 / 1على إندونيسيا، و2 /1 على اليابان و3/ 2 على فيتنام.
من جانبه تأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ16، ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حل ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، بفوزه على ماليزيا 4 /0 وتعادله مع كوريا الجنوبية 2 /2 وخسارته أمام البحرين بهدف دون رد.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN28012024000208011052ID1107777721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث