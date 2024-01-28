صحة غزة تطالب بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى للمستشفى الأردني في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت وزارة صحة غزة بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي الى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس.
وقالت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وكانت اكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نفاد مخزون الاكسجين الخاص بمستشفى الامل بخانيونس جنوب قطاع غزة بسبب استمرار حصار الاحتلال للمستشفى، محذرة في بيان من عدم امكانية الطواقم الطبية اجراء العمليات الجراحية في مثل هذه الحالة.
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