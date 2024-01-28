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بعد اجتماع عاصف.. لابورتا يبلغ تشافي بقرار حاسم

1/28/2024 8:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اجتماعا مع تشافي هيرنانديز، عقب مباراة البارسا وفياريال، في الجولة ال22 من الدوري الإسباني لإبلاغه بقرار حاسم.
وكان برشلونة خسر اللقاء بنتيجة 5-3 وابتعد خطوة جديدة عن المنافسة على لقب الليجا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، دعا لابورتا إلى اجتماع عاجل عقب الخسارة أمام فياريال حضره النائب رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو، ومستشار الرئيس إنريك ماسيب، والمسؤول عن فرق الشباب خوان سولير.
وكشفت أن الاجتماع عقد في غرفة مجاورة للمنصة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لتحليل ما حدث أمام فياريال، سواء على مستوى اللعب أو قرارات التحكيم.
وأشارت إلى أن الاجتماع كان متوترا للغاية لأنه يأتي في وقت حرج عقب خسارة السوبر والخروج من الكأس، وشهد أصواتا طالبت باتخاذ قرار أكثر حزما.
وأوضحت أن الاجتماع انتهى إلى قرار دعم استمرار تشافي في الفترة الحاسمة من الموسم الحالي، وخاصة قبل خوض مباراتي نابولي في دوري أبطال أوروبا
وقالت "سبورت": "أكدت الإدارة التنفيذية والرياضية في برشلونة ثقتها في عمل تشافي وجهازه الفني، على الرغم من أن المدرب نفسه ألقى بالقنبلة، وأعلن في المؤتمر الصحفي أنه سيغادر النادي في 30 يونيو/حزيران المقبل".
وأبلغ لابورتا، تشافي، بالقرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الذي عقده رئيس النادي مع مديري البارسا، باستمراره حتى نهاية الموسم.

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