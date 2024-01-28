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سرقة منزل نجم برشلونة تزامنا مع خماسية فياريال

1/28/2024 8:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض منزل أحد نجوم فريق برشلونة للسرقة، خلال مشاركته في المباراة ضد فياريال، مساء أمس السبت، والتي خسرها البلوجرانا بنتيجة (3-5) في الجولة 22 من الليجا.
وبحسب إذاعة "RAC1" الكتالونية، فإن بعض اللصوص اقتحموا منزل الفرنسي جوليس كوندي مدافع برشلونة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بينما كان اللاعب خارج المنزل ويشارك مع فريقه ضد فياريال.
وأضاف التقرير: "لقد كانت عملية سرقة بالقوة، وتنتظر الشرطة استلام البلاغ لمعرفة ما تمت سرقته، لأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها كوندي للسرقة".
وكان منزل كوندي قد تعرض للسرقة في أبريل/نيسان الماضي، وكان آنذاك يشارك أيضًا في مباراة كانت ضد ريال بيتيس في ملعب "كامب نو".
يُذكر أن مثل هذه الحوادث تكررت بشكل كبير في السنوات الماضية، إذ يستغل اللصوص مشاركة اللاعبين في المباريات، والسطو على منازلهم.

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