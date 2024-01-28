سرقة منزل نجم برشلونة تزامنا مع خماسية فياريال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض منزل أحد نجوم فريق برشلونة للسرقة، خلال مشاركته في المباراة ضد فياريال، مساء أمس السبت، والتي خسرها البلوجرانا بنتيجة (3-5) في الجولة 22 من الليجا.
وبحسب إذاعة "RAC1" الكتالونية، فإن بعض اللصوص اقتحموا منزل الفرنسي جوليس كوندي مدافع برشلونة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بينما كان اللاعب خارج المنزل ويشارك مع فريقه ضد فياريال.
وأضاف التقرير: "لقد كانت عملية سرقة بالقوة، وتنتظر الشرطة استلام البلاغ لمعرفة ما تمت سرقته، لأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها كوندي للسرقة".
وكان منزل كوندي قد تعرض للسرقة في أبريل/نيسان الماضي، وكان آنذاك يشارك أيضًا في مباراة كانت ضد ريال بيتيس في ملعب "كامب نو".
يُذكر أن مثل هذه الحوادث تكررت بشكل كبير في السنوات الماضية، إذ يستغل اللصوص مشاركة اللاعبين في المباريات، والسطو على منازلهم.
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