براتب 2600 دولار شهرياً.. وظائف لمعلمين ومعلمات أردنيين في الرياض

براتب 2600 دولار شهرياً.. وظائف لمعلمين ومعلمات أردنيين في الرياض
التاريخ
1/28/2024 8:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن توفر وظائف شاغرة لمعلمين ومعلمات للعمل في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
ووفقا للإعلان، فان الراتب الشهري يتراوح من 2200إلى 2600 دولار، مع توفير السكن والمواصلات، على أن يكون الدوام كاملاً.
وتالياً نص الإعلان:
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