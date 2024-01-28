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البحرية السريلانكية تفيد باستيلاء قراصنة صوماليين على سفينة صيد

1/28/2024 8:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت البحرية السريلانكية اليوم الأحد، بأن مجموعة قراصنة يشتبه بأنهم من الصومال استولوا على سفينة صيد سريلانكية تحمل طاقما يتألف من ستة أفراد.


وذكر المتحدث باسم البحرية السريلانكية أن هذا الهجوم، وهو الأحدث للقراصنة في المحيط الهندي، استهدف السفينة "لورينزو بوتا-4" أمس السبت على بعد حوالي 840 ميلا بحريا جنوب شرق العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال المتحدث، إن بلاده أبلغت التحالف الدولي لمكافحة القرصنة بوقوع الحادث.


وأضاف أن سلاح البحرية الهندي أرسل سفينة حربية إلى المنطقة المذكورة للتحقق.

RT

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