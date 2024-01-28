ارتفاع القيمة السوقية لشركة تويوتا ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت القيمة السوقية لصانعة السيارات اليابانية "تويوتا" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم من انتعاش سوق الأوراق المالية لبلادها في الآونة الأخيرة مع إقبال المستثمرين الأجانب نحو أسهم كبرى الشركات.



وبلغت القيمة السوقية لشركة "تويوتا" 48.7 تريليون ين (328.8 مليار دولار) في ظل ارتفاع سهمها لخمس جلسات متتالية، ويقارن ذلك مع قيمتها السوقية القياسية السابقة، والمسجلة في 11 مايو من عام 1987 عند 48.6 تريليون ين، وفق بيانات "إن تي تي".



وصعد سهم "تويوتا" بنسبة 15% منذ بداية عام 2024 وحتى الأمس، وأوضح مامورو شيمود، كبير الاستراتيجيين لدى "ريزونا" لإدارة الأصول، أن سهم "تويوتا" هو الخيار الأول بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق الياباني.



وتتمتع قدرة الشركة اليابانية على تحقيق الأرباح بثقة المستثمرين؛ حيث تتوقع "تويوتا" تسجيل نمو في الأرباح الإجمالية بنسبة 65% إلى 4.5 تريليون ين على أساس سنوي خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 آذار القادم.