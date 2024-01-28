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إيقاف لاعب سعودي 4 سنوات

1/28/2024 8:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مساء اليوم الأحد، عن قرار تأديبي لأحد الرياضيين، بعد وجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات.
وأكدت اللجنة أن عينة حبيب أحمد الخالدي لاعب نادي النعيرية "بالدرجة الثانية"، أثبتت تناوله مادة محظورة رياضيا، وذلك بعد بعد إرسالها لمختبر بسويسرا.
وقررت اللجنة إثر ذلك إيقاف الخالدي عن ممارسة أي نشاط رياضي داخلي أو خارجي لمدة 4 سنوات، وذلك اعتبارا من قرار الإيقاف المؤقت (7-11-2023).
وأوضحت اللجنة ان اللاعب قرر التنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B، كما تم إشعار الاتحاد الدولي بهذه العقوبة لاعتمادها وتنفيذها.




ملاعب

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