روسيا تجهّز قواتها العسكرية بدفعة جديدة من الدرونات المتعددة الاستخدامات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وحدة من القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة حصلت مؤخرا على دفعة من درونات Hortensia 7.



وتبعا للصحيفة فإن درونات Hortensia 7 يمكن الاعتماد عليها في عمليات الاستطلاع العسكري، واستخدامها كطائرات لرمي القنابل على الأهداف المعادية، ويمكن لهذه الطائرات التعامل مع أفراد العدو المتحصنين في الملاجئ والمخابئ، كما يمكن استعمالها لضرب المركبات والآلات العسكرية المعادية.



وبمقدور هذه الطائرات نقل حمولات يصل وزنها إلى 2 كلغ، والتحليق لمدة 30 دقيقة بدون حمولة، وقطع أكثر من 6 كيلومترات في كل مهمة.



وكانت الصحيفة قد أشارت في ديسمبر الماضي أيضا إلى أن وحدات من الجيش الروسي حصلت على دفعة من درونات Hortensia 10 المطوّرة، وأن هذه الطائرات زوّدت بأجهزة تصوير حراري تمكن من استخدامها في عمليات الاستطلاع الليلي.

RT