روسيا تجهّز قواتها العسكرية بدفعة جديدة من الدرونات المتعددة الاستخدامات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وحدة من القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة حصلت مؤخرا على دفعة من درونات Hortensia 7.
وتبعا للصحيفة فإن درونات Hortensia 7 يمكن الاعتماد عليها في عمليات الاستطلاع العسكري، واستخدامها كطائرات لرمي القنابل على الأهداف المعادية، ويمكن لهذه الطائرات التعامل مع أفراد العدو المتحصنين في الملاجئ والمخابئ، كما يمكن استعمالها لضرب المركبات والآلات العسكرية المعادية.
وبمقدور هذه الطائرات نقل حمولات يصل وزنها إلى 2 كلغ، والتحليق لمدة 30 دقيقة بدون حمولة، وقطع أكثر من 6 كيلومترات في كل مهمة.
وكانت الصحيفة قد أشارت في ديسمبر الماضي أيضا إلى أن وحدات من الجيش الروسي حصلت على دفعة من درونات Hortensia 10 المطوّرة، وأن هذه الطائرات زوّدت بأجهزة تصوير حراري تمكن من استخدامها في عمليات الاستطلاع الليلي.
RT
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