Sunday, 28 January 2024 05:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تجهّز قواتها العسكرية بدفعة جديدة من الدرونات المتعددة الاستخدامات

1/28/2024 8:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وحدة من القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة حصلت مؤخرا على دفعة من درونات Hortensia 7.


وتبعا للصحيفة فإن درونات Hortensia 7 يمكن الاعتماد عليها في عمليات الاستطلاع العسكري، واستخدامها كطائرات لرمي القنابل على الأهداف المعادية، ويمكن لهذه الطائرات التعامل مع أفراد العدو المتحصنين في الملاجئ والمخابئ، كما يمكن استعمالها لضرب المركبات والآلات العسكرية المعادية.


وبمقدور هذه الطائرات نقل حمولات يصل وزنها إلى 2 كلغ، والتحليق لمدة 30 دقيقة بدون حمولة، وقطع أكثر من 6 كيلومترات في كل مهمة.


وكانت الصحيفة قد أشارت في ديسمبر الماضي أيضا إلى أن وحدات من الجيش الروسي حصلت على دفعة من درونات Hortensia 10 المطوّرة، وأن هذه الطائرات زوّدت بأجهزة تصوير حراري تمكن من استخدامها في عمليات الاستطلاع الليلي.

RT

MENAFN28012024000208011052ID1107777713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث