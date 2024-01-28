الجيش الإسرائيلي يعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال أعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نشطاء بمن فيهم عائلات بعض الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية، أغلقوا معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبها، حذرت منظمة الأمم المتحدة، أمس السبت، من منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًة إلى أن عدم فتحه يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
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