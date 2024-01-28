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الجيش الإسرائيلي يعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة

1/28/2024 8:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال أعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نشطاء بمن فيهم عائلات بعض الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية، أغلقوا معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبها، حذرت منظمة الأمم المتحدة، أمس السبت، من منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًة إلى أن عدم فتحه يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.

MENAFN28012024000208011052ID1107777712

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