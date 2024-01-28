الدفاع الروسية: تحييد 800 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها حسنت مواقعها على محور كوبيانسك، فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 805 جنود على كافة المحاور خلال اليوم الماضي.وقالت الدفاع الروسية في تقريرها أن الوحدات الروسية حسنت وضعها على الخط الأمامي على محور كوبيانسك، وصدت 6 هجمات للعدو الذي وصلت خسائره هناك إلى نحو 150 جنديا.



وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:



صد 3 هجمات على محور كراسني ليمان، وخسر العدو هناك نحو 120 عسكريا.



صد 3 هجمات على محور دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر العدو هناك نحو 330 عسكريا بين قتيل وجريح.



وخسرت القوات الأوكرانية نحو 80 جنديا على محور جنوب دونيتسك و70 على محور زابوروجيه، فيما قتل نحو 55 على محور خيرسون.



تدمير مستودعات للذخيرة والوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى إصابة 118 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 137 منطقة.



إسقاط 3 صواريخ من أنظمة HIMARS و"أوراغان" وتدمير 28 طائرة بدون طيار أوكرانية.

RT