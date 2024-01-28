حزب الله يستهدف ثكنة راميم الإسرائيلية ومحيطها

حزب الله يستهدف ثكنة راميم الإسرائيلية ومحيطها
التاريخ
1/28/2024 8:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ جنودا للعدو الإسرائيلي في ثكنة راميم ومحيطها وحقق إصابات مباشرة.
واكد الحزب مسبقا انه استهدف بالصواريخ جنودا إسرائيليين شرقي موقع بركة ريشا جنوبي لبنان وحقق إصابات مباشرة.
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