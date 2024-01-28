وزير البحرية الأمريكي يتحدث عن مدة العملية ضد الحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو، إن بلاده ستواصل ضرب مواقع حركة أنصار الله (الحوثيين)، و"ترتبط مدة العملية بتصرفات إيران التي تقدم المساعدة للحوثيين".
وأضاف الوزير الأمريكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "على الأغلب يجب أن نسأل إيران [إلى متى ستستمر العملية]. فهم يواصلون دعم الحوثيين ماليا وتزويدهم بالأسلحة. آمل وأتوقع ألا يستمر هذا إلى ما لا نهاية".
وأكد ديل تورو أن الولايات المتحدة، تبذل أيضا جهودا دبلوماسية لضمان السلام في المنطقة.
RT
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