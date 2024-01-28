وزير البحرية الأمريكي يتحدث عن مدة العملية ضد الحوثيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو، إن بلاده ستواصل ضرب مواقع حركة أنصار الله (الحوثيين)، و"ترتبط مدة العملية بتصرفات إيران التي تقدم المساعدة للحوثيين".



وأضاف الوزير الأمريكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "على الأغلب يجب أن نسأل إيران [إلى متى ستستمر العملية]. فهم يواصلون دعم الحوثيين ماليا وتزويدهم بالأسلحة. آمل وأتوقع ألا يستمر هذا إلى ما لا نهاية".

وأكد ديل تورو أن الولايات المتحدة، تبذل أيضا جهودا دبلوماسية لضمان السلام في المنطقة.

RT