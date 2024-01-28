إزالة لافتة لمطعم في الكرك باسم 7 اكتوبر حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) إزالة لافتة لمطعم في الكرك سُمي ب 7 اكتوبر لعدم حصوله على ترخيص من قبل غرفة الصناعة والتجارة وبعد تغريدات من قبل مسؤوليين اسرائيليين بأن الأسم يحمل دلالات سياسية يثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي
محمد الطراونة علق : الأسم موجود في قلب كل واحد حر
اذا كان 7 اكتوبر
يذلهم !! فهذا التاريخ
منقوش في قلوبنا وأسم المطعم اتركه فراغ بدون اي مسمى آخر لأنه الاسم صار موجود ومعروف لدى كل صاحب ضمير.
وعلق باسل السلمان : "ما بنمون على قارمة في وطننا، شالوا القارمة وإحنا في صلاة الجمعة.. 7 أكتوبر هو الحقيقة والباقي كله وهم"..
وعلقت مها جهاد : أنا بس أساوي مطعم بدي أسميه 8أكتوبر
بالبونط العريض
وتحتها بدي أكتب بخط صغير:
تذكروا اليوم اللي قبله.
عشان ما حدا إلو عندي
وقال هيثم القيسي :
اهتزّ عرش الكيان .. من اسم مطعم في عمّان، مش عارف شو هالعرش الهش والتعبان!
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السابع من أكتوبر المجيد والعظيم، سيبقى يوماً أسوداً وصعباً على هذا العدو المُجرم، وبإذن الله هو يوم بداية زواله..
الله أكبر ع الظالم، واللي بأيّد كل ظالم
ونختتم بتعليق ابو فهد المشاقبة : هذا التاريخ هو يوم ولادة جديد تم فيه احياء كرامة ومجد الأمة العربية والإسلامية وسيكون نهج وطريق للأجيال القادمة ..
لن يمحيه من قلوبنا وعقولنا إزالة قارمة ولا كل أسلحة وأدوات وعملاء الأمريكان والصهاينة ..
وقال الدكتور باسل الصرايرة، مالك مطعم 7 اكتوبر بأنه تم تغيير اسم المطعم المشرف لكونه لم يتم التوافق على ترخيصه لأنه يحمل دلالات سياسية، ولأسباب ضغوطات أمنية تم إزالة القارمة من قبل الدولة.
كان هذا ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل اليوم في امان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إزالة لافتة لمطعم في الكرك باسم 7 اكتوبر حديث مواقع التواصل
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