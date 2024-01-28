إزالة لافتة لمطعم في الكرك باسم 7 اكتوبر حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) إزالة لافتة لمطعم في الكرك سُمي ب 7 اكتوبر لعدم حصوله على ترخيص من قبل غرفة الصناعة والتجارة وبعد تغريدات من قبل مسؤوليين اسرائيليين بأن الأسم يحمل دلالات سياسية يثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي

محمد الطراونة علق : الأسم موجود في قلب كل واحد حر

اذا كان 7 اكتوبر

يذلهم !! فهذا التاريخ

منقوش في قلوبنا وأسم المطعم اتركه فراغ بدون اي مسمى آخر لأنه الاسم صار موجود ومعروف لدى كل صاحب ضمير.

وعلق باسل السلمان : "ما بنمون على قارمة في وطننا، شالوا القارمة وإحنا في صلاة الجمعة.. 7 أكتوبر هو الحقيقة والباقي كله وهم"..

وعلقت مها جهاد : أنا بس أساوي مطعم بدي أسميه 8أكتوبر

بالبونط العريض

وتحتها بدي أكتب بخط صغير:

تذكروا اليوم اللي قبله.

عشان ما حدا إلو عندي

وقال هيثم القيسي :

اهتزّ عرش الكيان .. من اسم مطعم في عمّان، مش عارف شو هالعرش الهش والتعبان!

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السابع من أكتوبر المجيد والعظيم، سيبقى يوماً أسوداً وصعباً على هذا العدو المُجرم، وبإذن الله هو يوم بداية زواله..

الله أكبر ع الظالم، واللي بأيّد كل ظالم

ونختتم بتعليق ابو فهد المشاقبة : هذا التاريخ هو يوم ولادة جديد تم فيه احياء كرامة ومجد الأمة العربية والإسلامية وسيكون نهج وطريق للأجيال القادمة ..

لن يمحيه من قلوبنا وعقولنا إزالة قارمة ولا كل أسلحة وأدوات وعملاء الأمريكان والصهاينة ..

وقال الدكتور باسل الصرايرة، مالك مطعم 7 اكتوبر بأنه تم تغيير اسم المطعم المشرف لكونه لم يتم التوافق على ترخيصه لأنه يحمل دلالات سياسية، ولأسباب ضغوطات أمنية تم إزالة القارمة من قبل الدولة.

كان هذا ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل اليوم في امان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إزالة لافتة لمطعم في الكرك باسم 7 اكتوبر حديث مواقع التواصل