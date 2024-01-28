مدير مركز الفينيق: إيقاف تمويل أونروا هي الضربة الأولى لقرار محكمة العدل الدولية

مدير مركز الفينيق: إيقاف تمويل أونروا هي الضربة الأولى لقرار محكمة العدل الدولية
التاريخ
1/28/2024 8:10:18 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن إيقاف تمويل أونروا هي الضربة الأولى لقرار محكمة العدل الدولية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مدير مركز الفينيق: إيقاف تمويل أونروا هي الضربة الأولى لقرار محكمة العدل الدولية
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