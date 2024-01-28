Sunday, 28 January 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة تطالب بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني

1/28/2024 8:10:17 AM
(MENAFN- Amman Net) طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خانيونس.
وبحسب مصادر فلسطينية، أكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة عن عجز الفرق الطبية على نقل الجرحى من المجمع إلى المستشفى الميداني الأردني في القطاع، نتيجة كثافة نيران جيش الاحتلال صوب المجمع.
وقال إن الوضع داخل المجمع ومستشفى الأمل معقد وكارثي للغاية، مشيرا إلى أنه لا يوجد إمكانية لدخول سيارات الإسعاف للمجمع ومستشفى الأمل بخانيونس، مطالبا بحماية أممية للطواقم الطبية بمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخانيونس.

MENAFN28012024000209011053ID1107777705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث