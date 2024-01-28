مؤامرة الهجوم على الاونروا وإيقاف التمويل بقلم اكرم عطاالله العيسة

MENAFN - Palestine News Network ) لم يمضي على صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي أكثر من 24 ساعة حتى أعلنت الولايات المتحدة، وكندا وبريطانيا والسويد وفنلندا واستراليا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بادعاء ان هنالك اثني عشرة فلسطينيا قد شاركوا في عمليات السابع من أكتوبر، هذا الادعاء جاء من قبل إسرائيل والتي اعتادت دوما على مهاجمة والتحريض على وكالة الانروا وتقاريرها عن فلسطين بشكل عام وعن قطاع غزة بشكل خاص.

يمثل اللاجئين الفلسطينيين ما يقارب ثلثي عدد السكان الفلسطيني في قطاع غزة والبالغ مليونين ومئتي الف نسمة حسب آخر الاحصائيات، حيث لجأ قسم كبير من الشعب الفلسطيني على أثر نكبة العام 1948 وما مارستهالعصابات الصهيونية في حينه من عملية تطهير سكاني واضحة أجبرت الفلسطينيين للهروب الى مناطق اعتقدوا انها اكثر أمنا، فكان قطاع غزة ملاذا آمنا بشكل نسبي في حينه، الا ان هذا المكان الذي اعتبر آمنا في تلك الايامتحول وبعد اكثر من سبعة عقود على اللجوء الى اكثر المناطق ازدحاما على مستوى العالم، بمعدل يصل الى 6000 نسمة للكيلومتر المربع الواحد. وربما اقل مناطق العالم أمنا بحكم حالة العدوان الإسرائيلي المتكرر والذي كانت الحرب الأخيرة اكثرها دموية وفتكا ووضوحا من حيث التطهير العرقي والابادة الجماعية.

عملية التحريض الإسرائيلية اتجاه الانروا ليست بالأمرالجديد بل هي قديمة جديدة، لكنها ازدادت بشكل ملحوظ بعد اتفاقية أوسلو عام 1993، فقد كانت السياسةالإسرائيلية تهدف الى

تطبيق خطتها التي تقضي الى انهاء عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وبانه طالما تم تشكيل السلطة الفلسطينية فان ذلك يتطلب اغلاق الانروا وان على السلطة الفلسطينية ان تتحمل كل عبء القيام بالخدمات الصحية والتعلمية والمالية بديلا عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، متناسية ان الهدف الأساسي للانروا التي تم تأسيسها في اعقاب حرب العام 1948 وبموجب القرار الاممي رقم 302 والذي صدر عام 1949، هو خدمة اللاجئين الفلسطينيين طالما ما زالوا لاجئين سواء في الوطن والشتات، وهذا ما يشكل ازعاجا لدولة الاحتلال لكونه يبقى قضية اللاجئين حية كقضية سياسية وإنسانية ومازالت تتطلب حلا سياسيا.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها بعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية

على تعليق تمويلها لوكالة غوث اللاجئين، بل انه ازداد بوتيرة متسارعة جدا خلال العقدين الأخيرين من قبل الولايات المتحدة والتي تعتبر من اكبر الممولين لوكالة الغوث مما عكس نفسه بشكل ملموس

على مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مارست تلك الدول الضغط على الانروا للقبول بشروطها والتي هي في جزء كبير منها اشتراطات إسرائيلية، كمثل عدم رفع العلم الفلسطيني على مدارس ومؤسسات الانروا، وحذف بعض الصفحات من كتب التاريخ والتربية الوطنية الفلسطينية والتي لا تروق لدولة الاحتلال، بل انه وفي عديد المرات تم إيقاف بعض الموظفين الفلسطينيين عن العمل بدعوة انهم يكتبون على صفحات التواصل الاجتماعي ما اعتبرته إسرائيل تحريضا على العنف.

من القرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية توفير الدعم والخدمات الصحية والتعليمة والغذاء الى سكان قطاع غزة الذين يحتاجون بشكل ملح وعاجل لها من اجل البقاء والاستمرار، والسؤال من هي المؤسسات التي تستطيع إدارة وتوفير مثل هذه العملية الكبيرة؟ وكيف سيتم ذلك في ظل استمرار العدوان، هل ستطالب المؤسسات الدولية بوقف إطلاق النار حتى تتمكن من اداء خدماتها؟انها وبكل بساطة الانروا فهي المؤسسة الدولية الأكبر في قطاع غزة حيث يعمل لديها اكثر من 10 آلاف موظف، ولها مقرات ومكاتب ومراكز ومخازن في كل انحاء قطاع غزة، وهي التي اكتسبت خبرة غير مسبوقة في الية التعامل مع الفلسطينيين في قطاع غزة بعد الحروب المتكررة

في السنوات الأخيرة على القطاع

ولا تمتلكها باقي المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، " لهذا كان رد الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش بان قال "مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدة الأونروا الحيوية لاستمراريتهم لكن التمويل الحالي للأنروا لن يسمح بتلبية كل الحاجات في شباط/فبراير".

الولايات المتحدة الامريكية وبعضا من حلفائها الغربين والذين تتماهى مواقفهم مع الموقف الإسرائيلي الى حد كبير لم يكونوا فرحين بقرارات محكمة لاهاي، بل انهم يريدون استمرار الضغط على المقاومة من بوابة اضعاف الحاضنة الشعبية التي تدفع ثمنا غير مسبوقا في التاريخ الحديث وانهيار المنظومة الصحية وشح الامدادات الإنسانية والحيوية الى قطاع غزة، وبالتالي فان الاضرار بدور الانروا الراهن في قطاع غزة من شأنه ان يؤثر بكل مباشر على اليات تنفيذ بعضا من قرارات محكمة لاهاي التي اتخذت قبل يوم واحد من قيام بعض الدول بتعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وربما هذا هو ما دفع يان ايجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين لان يقول " من دون عمليات الانروا في غزة فان غزة ستنهار" وبالتالي تصبح أداة سهلة للافتراس الإسرائيلي.