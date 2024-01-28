بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية نحو 5.1 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 2662 صفقة.

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