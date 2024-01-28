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بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض

1/28/2024 8:09:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت بورصة عمان تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.06 بالمئة، عند مستوى النقطة 2469.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية نحو 5.1 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 2662 صفقة.


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