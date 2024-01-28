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الإيطالي سينر يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

1/28/2024 8:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تُوّج الإيطالي يانيك سينر المصنّف رابعًا عالميًا بأول القابه الكبرى في مسيرته بعد فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما قلب تأخره بمجموعتين ليهزم الروسي دانييل مدفيديف الثالث 3-6 و3-6 و6-4 و6-4 و6-3 اليوم الأحد على ملعب رود ليفر في المواجهة النهائية.

وبعدما خسر أول مجموعتين 3-6 و3-6، مما اعطى الانطباع بأنّ مدفيديف في طريقه لخطف اللقب للمرة الأولى، ردّ سينر الذي كان قد اطاح بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميًا من الدور نصف النهائي، بقوة في لقاء دام ثلاث ساعات و44 دقيقة، وهيمن على المجموعات الثلاث الأخيرة.

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