«الشارقة الإسلامي» يتيح إجراء المدفوعات الرقمية عبر «نقودي»

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، إبرام اتفاقية شراكة نوعية مع شركة «نقودي»، بوابة المدفوعات ومزود الخدمات المالية والمملوكة لمجموعة «إماراتك»، بهدف تعزيز الخدمات المالية ومزايا الدفع الرقمي والإلكتروني المقدمة لقطاع الأعمال من عملاء المصرف من الشركات والأفراد.

قام بتوقيع الاتفاقية في المقر الرئيس للمصرف كل من حكم أبو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بمصرف الشارقة الإسلامي، وزاهي قلاب الكلّاب، المدير العام لشركة «نقودي»، وبحضور مجموعة من موظفي الطرفين.

وقال حكم أبو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بالمصرف: «يسعدنا انضمام (نقودي) إلى مجموعة شركائنا من مزودي الحلول المالية الرقمية بما يتماشى مع التزامنا تنفيذ مبادرات نوعية تدعم التوسع في توفير خدمات مصرفية رائدة وتنافسية، وتسهم في تقديم الدعم المتواصل لعملائنا لتسهيل وصولهم إلى حلول رقمية مبتكرة وتبسط عملياتهم التجارية اليومية، كما نهدف إلى حصول عملائنا على تشكيلة واسعة من خيارات الدفع السريعة والمناسبة والتي تسمح لهم بإدارة دفعاتهم بكل كفاءة وتتبعها بمنتهى السهولة، بالتعاون مع الشركات والمنصات ذات الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال».

وأوضح حكم، أن الشراكة مع منصة «نقودي» تشكل خطوة جديدة تعزز القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا من تجار التجزئة ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات، وتتيح لهم الوصول إلى حلول دفع رقمية إضافية لرسوم مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات عبر بوابة الدفع الرقمي التي توفرها المنصة، لتنضم إلى قائمة قنوات وبوابات الدفع المبتكرة والمتنوعة التي يخصصها المصرف لمختلف قطاعات الأعمال داخل الشارقة وخارجها، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الخاصة وتسوية حساباتهم وسداد مدفوعاتهم والفواتير الخاصة بها في إطار من الخصوصية والأمان والحماية، وبما يؤثر إيجاباً في سهولة إجراء عملياتهم وأنشطتهم التجارية المختلفة.

وقال، زاهي الكلّاب، المدير العام لنقودي: نحن في نقودي ملتزمون صقل تجارب الدفع الرقمي بالتعاون مع المصارف الاستراتيجية. شراكتنا مع مصرف الشارقة الإسلامي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات المالية للأعمال والأفراد، ونؤمن بأهمية توسيع نطاق حلول الخدمات المصرفية الرقمية، بهدف تمكين العملاء ومنحهم القدرة على الاستفادة من حلول الدفع بطريقة بسيطة وسهلة، ويبرز هذا التعاون التزامنا الابتكار وتوجيه الخدمات نحو العملاء، وتوفير بوابة إلى مجموعة متنوعة من حلول الدفع الرقمي. معاً مع مصرف الشارقة الإسلامي، نبدأ رحلة لتبسيط المعاملات، مع ضمان الخصوصية والأمان والكفاءة للأعمال في الشارقة وخارجها.

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