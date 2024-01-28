الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قوات الأمن اعتقلت عشرة فلسطينيين، الليلة الماضية، بمداهمات في الضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب، اعتقلت القوات الإسرائيلية 2950 فلسطينياً، وأكثر من 1350 منهم ينتمون إلى حركة «حماس»، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات يومياً في الضفة الغربية منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي عقب هجمات حماس على جنوب إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، استمرار القتال العنيف في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، حيث تشن قواته قتالاً مع عناصر حركة «حماس» في المنطقة.

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