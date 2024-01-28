26.6 مليون درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وأسرهم في دبي

أعلنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي أن المساعدات المالية المقطوعة والعينية التي قدمت للحالات الإنسانية من النزلاء والنزيلات وأسرهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 26 مليوناً و663 ألفاً و703 دراهم.

وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إن قسم الرعاية الإنسانية يواصل دعم الحالات الإنسانية بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري وأوضح أن هذه المساعدات تستهدف ضمان تمتع النزيل بحقوقه كافة والارتقاء بجودة حياته وذلك مواكبة للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي بتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، بما يتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، وبما يدعم الجهود نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على اختلاف انتماءاته العرقية والثقافية.

وأشاد بجهود المؤسسات الخيرية والمبادرات الإنسانية لفاعلي الخير الذين يحرصون على التواصل والبحث عن الحالات الإنسانية ودعمها، وهو انعكاس جلي لقيم المجتمع الإماراتي وتعاضد أفراده، وتمسكهم بقيم التسامح والعطاء والتراحم، إلى جانب الشراكات الفعالة والمثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، دعما للجهود الإنسانية والمجتمعية المشتركة.

بدوره، أوضح النقيب حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية أن التبرعات التي تجاوزت 26 مليون درهم، صُرفت لصالح النزلاء والنزيلات في أوجه عدة على مدار العام، وأن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء أساسيون في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم لاسيما المتعسرين منهم ماديا، والتخفيف من معاناتهم.

وأضاف أن المساعدات صُرفت للنزلاء والنزيلات وأسرهم على مدار 3 سنوات، بواقع 7 ملايين و900 ألف و474 درهماً لمساعدات السفر وتذاكر السفر ومستلزماته، و808 آلاف و100 درهم للمبادرات المجتمعية، و مليون و86 ألفاً و200 درهم في برامج دعم، و61 ألفاً و885 درهماً مساعدات طبية، و503 آلاف و300 درهم في مساعدات للأسر ومتأخرات، و313 ألفاً و657 درهماً للرسوم الدراسية والمستلزمات المدرسية، ومليونين و59 ألف درهم دية شرعية، و13 مليوناً و779 ألفاً و490 درهماً مالية للإفراج، و151 ألفاً و597 درهماً مستلزمات شخصية للنزلاء لأسرهم.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز